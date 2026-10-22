La precandidata a gobernadora María Emilia Soria participó de la AOG Patagonia 2026, el principal encuentro de la industria del petróleo y el gas de la región, y aprovechó el escenario para plantear uno de los debates que atraviesan el desarrollo energético en Río Negro: cuánto de las inversiones y de la actividad económica vinculada a Vaca Muerta termina generando empleo y oportunidades dentro de la provincia.

Durante la exposición, que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén, la dirigente participó también de una actividad organizada por FECENE y el Centro PyME-ADENEU, espacios vinculados al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor energética.

Soria destacó el potencial que tiene la actividad hidrocarburífera para impulsar el crecimiento económico de la provincia, aunque advirtió que el desafío pasa por lograr que los beneficios lleguen a los trabajadores, las pymes y las economías regionales.

En ese sentido, sostuvo que Río Negro cuenta con múltiples actividades estratégicas, entre ellas la energía, la fruticultura, la ganadería, la pesca y el turismo, y consideró necesario planificar el desarrollo para que esos sectores se complementen y generen más empleo.

La dirigente puso especial atención sobre el impacto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), una de las principales inversiones en marcha en la provincia, que conectará Allen con Punta Colorada a lo largo de 470 kilómetros.

El desafío de ampliar la cadena de valor

Para Soria, la discusión no pasa únicamente por la llegada de inversiones, sino por la capacidad de Río Negro para transformar esos proyectos en oportunidades concretas para empresas y trabajadores locales. Según planteó, el objetivo debería ser que el crecimiento del sector energético no quede concentrado en una región específica, sino que alcance también al Alto Valle, Valle Medio, Región Sur y Zona Andina a través del fortalecimiento de proveedores, servicios y capacitación laboral.

La dirigente remarcó que las pequeñas y medianas empresas necesitan herramientas para integrarse a la cadena de valor energética y competir en igualdad de condiciones dentro de un sector que continúa expandiéndose.

Durante su participación en la exposición, Soria defendió una estrategia de desarrollo que combine la expansión energética con el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales de Río Negro.

Según indicó, el crecimiento de la industria hidrocarburífera no debería desplazar otros sectores económicos, sino convertirse en una herramienta adicional para potenciar el desarrollo provincial y generar más oportunidades de empleo en el largo plazo.