La rotura de un caño de gas durante la extracción de un árbol provocó un incendio este jueves en Cipolletti y obligó a evacuar viviendas, comercios e instituciones de la zona. El operativo se desplegó con un perímetro preventivo de 200 metros, mientras Bomberos y operarios de Camuzzi trabajaban en el lugar para controlar la situación.

Ayelén Quijada, directora de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la emergencia se conoció a través de un llamado a la Central 109. Según detalló, una máquina retiraba las raíces de un ejemplar cuando dañó una cañería y el gas comenzó a arder.

“Rápidamente convocamos al personal de Bomberos y notificamos a la empresa Camuzzi”, señaló Quijada. También indicó que avisaron a Edersa para interrumpir preventivamente el suministro eléctrico del barrio y reducir los riesgos durante las tareas.

El fuego visible en el lugar correspondía al gas que salía de la cañería y se estaba quemando. Para proteger a quienes circulaban por el sector, los equipos de emergencia cerraron la cuadra y restringieron tanto el tránsito vehicular como el paso peatonal en un radio de 200 metros.

La evacuación alcanzó a estudiantes, vecinos y comercios

La emergencia se produjo cerca de una oficina de la Escuela de Policía. Quijada confirmó que todos fueron evacuados y puestos a resguardo. El operativo también incluyó a las personas que se encontraban en viviendas linderas y otras instituciones de la zona, entre ellas el antiguo hospital y personal del SIARME.

“Por suerte, los vecinos no resultaron afectados”, afirmó la directora de Protección Civil. Sin embargo, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los locales comerciales y solicitaron que bajaran las llaves térmicas y cerraran las llaves de gas.

La medida alcanzó a todo el sector delimitado por el operativo. Al momento de las declaraciones de Quijada, no quedaban vecinos en la zona y una parte del edificio de la institución policial había sufrido daños por el incidente.

La reapertura de las calles y el regreso de las personas a sus hogares dependían de la evaluación de Camuzzi. “Una vez que la empresa termine de trabajar y nos asegure que el sector está en condiciones seguras, podremos habilitar nuevamente el tránsito y la circulación peatonal”, explicó la funcionaria.

Se vivieron momentos de angustia cuando comenzaron las llamaradas

"Está mi esposa ahí adentro" gritó un hombre cuando llegó al lugar. Desesperado, pidió ayuda a bomberos y policías. "Fue el peor susto de mi vida" contó Luis, según lo publicado por Miguel Parra. "Mi esposa estaba trabajando allí. Al llegar, casi me meto a la oficina que se estaba incendiando, quería salvarla, pensé que estaba adentro. Gracias a Dios ella pudo salir por la puerta de atrás" contó.

Mientras Camuzzi continuaba con las tareas, el tránsito y el acceso peatonal seguían restringidos y el suministro eléctrico permanecía cortado de manera preventiva. Quijada indicó que Protección Civil avisaría a los vecinos cuando la empresa confirmara que el área era segura, para permitir el regreso a las viviendas y restablecer el servicio eléctrico.

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