El escenario meteorológico previsto para este martes se volvió más complejo en Río Negro luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara a alerta naranja el nivel de advertencia por tormentas para gran parte de la región cordillerana y la Línea Sur.

La actualización representa un agravamiento respecto del alerta amarilla difundida previamente y se produce en medio de una seguidilla de precipitaciones que durante los últimos días provocaron complicaciones en caminos rurales, rutas y sectores ferroviarios de distintas zonas de la provincia.

La nueva advertencia alcanza a San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, El Manso, Villa Mascardi, Villa Llanquín, además de localidades de la Región Sur como Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Comallo, Pilcaniyeu, Laguna Blanca, Clemente Onelli, Río Chico y Ñorquinco, entre otras.

Bariloche, El Bolsón y gran parte de la Región Sur quedaron bajo alerta naranja por tormentas

Lluvias intensas, ráfagas y granizo

Según el organismo nacional, las tormentas podrán desarrollarse con intensidad variable y estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

En las zonas bajo alerta naranja se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El Alto Valle sigue bajo vigilancia

Mientras tanto, ciudades como General Roca, Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Villa Regina, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Ingeniero Huergo y Mainqué continúan bajo condiciones de inestabilidad, pero sin el mismo nivel de riesgo previsto para la cordillera y la Región Sur.

La actualización del pronóstico confirma que las condiciones más severas se concentrarán principalmente en los sectores que durante los últimos días ya sufrieron el impacto de lluvias persistentes, acumulación de barro, desbordes de cursos de agua y problemas de transitabilidad.

Recomiendan evitar actividades al aire libre

Ante el cambio de nivel de alerta, Protección Civil y los organismos meteorológicos recomendaron evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos afectados por las precipitaciones.

La inestabilidad se mantendrá durante gran parte de la jornada del martes y podría extenderse hasta las primeras horas del miércoles.