El crecimiento petrolero de Río Negro promete inversiones millonarias, obras y negocios para las empresas. Ahora el Gobierno quiere que ese movimiento también llegue a los jóvenes que buscan su primer empleo y hasta ahora miran desde afuera. Con ese objetivo, la Secretaría de Trabajo firmó un convenio con la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE).

El acuerdo apunta a vincular a jóvenes de entre 18 y 23 años con compañías que trabajan para la industria del petróleo y el gas. La iniciativa se instrumentará a través del programa Empleo Joven y pretende acercar a las empresas candidatos para cubrir sus necesidades de personal.

CASEPE reúne firmas dedicadas a tareas que son centrales para la actividad petrolera: perforación de pozos, ingeniería y mantenimiento de equipos. Se trata de un sector que puede ampliar su demanda de trabajadores a medida que avancen los proyectos energéticos en la provincia.

La propuesta oficial consiste en detectar qué perfiles necesitan las empresas y conectarlos con jóvenes rionegrinos que buscan ingresar al mercado laboral. El desafío será convertir ese compromiso en oportunidades reales, con puestos disponibles y posibilidades de capacitación para quienes no tienen experiencia.

El programa contempla beneficios impositivos para las empresas que se adhieran e incorporen jóvenes a sus equipos. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sostuvo que la iniciativa responde a una de las principales dificultades que enfrentan quienes terminan sus estudios o buscan independizarse: conseguir una primera oportunidad laboral.

La firma del convenio también contó con la presencia del secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, y la secretaria de Juventud, Milagros Calvo, entre otras autoridades. Desde el Gobierno buscan que el desarrollo energético no quede limitado a las inversiones y los contratos, sino que empiece a abrirles las puertas a los trabajadores locales. Por ahora, el convenio abre una puerta, pero no garantiza puestos concretos.