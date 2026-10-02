Durante 45 años, TRA SUB construyó su historia trabajando donde no todos pueden hacerlo: bajo el agua, en ríos, represas y puertos. La empresa rionegrina, especializada en buceo comercial y trabajos subacuáticos, ahora atraviesa una nueva etapa. Ya forma parte del proyecto de SESA como subcontratista, con tareas vinculadas al tendido de cañerías, montajes y puesta final, y al mismo tiempo instala su nueva base de operaciones en Cipolletti.

El crecimiento de la actividad energética en Río Negro abre así una oportunidad para empresas que durante décadas fueron acumulando conocimiento, equipamiento y trabajadores especializados dentro de la provincia. En el caso de TRA SUB, ese recorrido le permite hoy incorporarse a proyectos de mayor escala y pensar en nuevas incorporaciones y capacitaciones para acompañar la demanda que viene.

“Todo este desarrollo tiene que traducirse en beneficios concretos para los rionegrinos. Ese fue siempre nuestro rumbo: defender lo nuestro y generar las condiciones para que las oportunidades lleguen a nuestras empresas y a nuestros trabajadores”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck. La historia de TRA SUB se inscribe en esa búsqueda de que las inversiones vinculadas al desarrollo energético también tengan impacto sobre el entramado productivo local.

Su representante, Enrique Hugo, puso el foco en uno de los desafíos que aparecen junto con esta expansión: contar con trabajadores preparados para tareas altamente especializadas. “Nuestra idea es incorporar marineros, patrones y buzos. Creemos que vamos a seguir adelante teniendo esta oportunidad en la provincia”, señaló, al explicar los planes de la empresa para esta nueva etapa.

La posibilidad de crecer también implica echar raíces en un nuevo punto de la provincia. La instalación de la base de operaciones en Cipolletti permitirá a TRA SUB contar con una estructura desde la cual acompañar los trabajos y proyectar nuevas actividades. Para una firma con 45 años de experiencia, el cambio no supone empezar de cero, sino poner ese conocimiento acumulado al servicio de una industria que está ampliando sus demandas.

Esta semana, TRA SUB llevó parte de esa experiencia a la jornada de proveedores realizada en Viedma, donde compartió su recorrido ante cientos de empresas y trabajadores. Su caso muestra cómo una firma nacida y desarrollada en Río Negro puede convertirse en proveedora de grandes proyectos y, a partir de esa participación, abrir nuevas posibilidades para incorporar personal, capacitar trabajadores y ampliar sus servicios.

La transformación energética de Río Negro empieza a tener nombres propios y detrás de cada proyecto aparecen empresas, oficios y trabajadores que buscan ocupar un lugar en ese nuevo escenario. TRA SUB llega a esta etapa con 45 años de experiencia y una base que empieza a tomar forma en Cipolletti, mientras la provincia busca que el crecimiento energético no quede solamente en las grandes obras, sino que también se traduzca en trabajo, inversión y oportunidades para quienes producen y trabajan en el territorio.