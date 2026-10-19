La reconocida escritora argentina Mariana Enriquez cometió un error geográfico en uno de sus libros al ubicar a Cinco Saltos, ciudad de Río Negro, en la provincia de Neuquén. Quien advirtió el detalle fue el artista plástico Chelo Candia, que compartió una reflexión en sus redes sociales y cuestionó la confusión entre ambas provincias.

Con ironía, Candia reconoció el valor de la obra de Enriquez, pero señaló que, antes de mencionar a la localidad, habría sido conveniente verificar su ubicación. “Si va a nombrar a nuestra querida y rionegrina ciudad de Cinco Saltos, por lo menos que guglee dónde queda”, escribió sobre el error que aparece en el libro Un lugar soleado para gente sombría.

El artista también ensayó una explicación posible para el error: la cercanía geográfica y el movimiento habitual de quienes llegan a la región a través del aeropuerto de Neuquén y luego se trasladan a localidades vecinas, incluso cruzando los límites provinciales.

“Yo creo que el error debe venir del hecho que todos llegan a la zona por el aeropuerto de Neuquén, y después salen a visitar o a trabajar en ciudades aledañas. Independientemente que crucen o no el puente, les queda en la cabeza esa ciudad, esa provincia”, reflexionó.

Más allá del señalamiento geográfico, Candia valoró la serie Mis muertos tristes, aunque expresó reparos sobre algunos aspectos de la dirección de actores. Por ahora, el artista dijo preferir la lectura directa de los textos de Enriquez, sin intermediarios audiovisuales. “Por ahora, prefiero leer a la Enriquez sin que me la filtre nadie. Ahí sí la disfruto. Aunque le pifie a las locaciones”, concluyó.

El comentario de Candia puso el foco en un detalle que puede pasar inadvertido para lectores de otras regiones, pero que no deja de llamar la atención en el Alto Valle: Cinco Saltos está en Río Negro, aunque su cercanía con la ciudad de Neuquén y la conexión cotidiana entre ambas localidades puedan generar confusiones.