La escritora chilena Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 por su novela "La hora antes del alba". La historia retoma el universo de "La casa de los espíritus", su célebre debut literario de 1982. Según anunció la autora, representa el cierre definitivo de aquella saga familiar.

Allende, de 84 años, recibió el reconocimiento durante una ceremonia celebrada en Barcelona. La presidieron los reyes de España, Felipe VI y Letizia. El galardón, que este año celebró su 75ª edición, está dotado de un millón de euros. Constituye uno de los premios literarios de mayor recompensa económica del mundo.

El regreso de Alba Trueba

La nueva novela recupera a Alba Trueba, nieta de Clara del Valle. Continúa su historia después de los acontecimientos narrados en "La casa de los espíritus". La protagonista intenta reconstruir su vida tras haber sufrido prisión y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet. El relato está atravesado por la memoria, la violencia política y la resistencia.

Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026

Allende explicó que durante más de cuatro décadas recibió numerosas consultas de lectores interesados en conocer el destino de Alba. Sin embargo, decidió retomar al personaje ante el avance de los movimientos autoritarios en distintas partes del mundo. Una situación que le recordó las circunstancias que la llevaron al exilio después del golpe militar chileno de 1973.

El seudónimo y el miedo a perder

La escritora se presentó al concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura. Lo hizo con el título provisional "Los que faltan". También reconoció que nunca antes había participado de un certamen literario por temor a perder. A su edad, finalmente se animó a hacerlo.

Una de las autoras más leídas en español

Nacida en Lima en 1942, Allende es una de las autoras más leídas de la literatura en español. Su extensa producción incluye títulos como "De amor y de sombra", "Eva Luna", "Paula", "Hija de la fortuna" y "Largo pétalo de mar".

Un movimiento editorial clave

El premio también marca un importante movimiento editorial. La escritora deja Penguin Random House para incorporarse al catálogo del Grupo Planeta.

En esta edición, el español Sergio Hernández Carrasco quedó como finalista con "La añoranza", una novela inspirada en la figura del poeta Antonio Machado.