La 21ª Feria del Libro Ciudad de Cipolletti abrirá este viernes 9 de octubre con una agenda que tendrá como protagonistas a algunos de los nombres más reconocidos de la literatura, la divulgación científica y el pensamiento contemporáneo. Durante diez días, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de presentaciones de libros, entrevistas, conferencias y encuentros con autores nacionales y regionales.

El primer fin de semana concentrará varias de las actividades más convocantes. El sábado 10, Luis María Pescetti ofrecerá un espectáculo musical para toda la familia y más tarde el científico Diego Golombek brindará una charla sobre el cerebro. Ese mismo día se presentarán libros como Los Embrujilados, de Marta Aldegani; Las cucarachas no velan a los muertos, de José Luis Saddi; Plantas de las bardas de la Norpatagonia y Relatos de potrero. Homenaje a Soriano y al fútbol rionegrino.

La agenda literaria continuará el domingo con títulos como Vivir con calma, de Laura Flynn; Pequeña Fuegia, de Mara Laudonia; Berbel, el latido de la Patagonia y Microdistancias literarias. El lunes 12 llegará uno de los platos fuertes: la escritora Viviana Rivero presentará Ellas en la Sala Teatro del Complejo Cultural.

El martes 13, la feria recibirá al neurocientífico Facundo Manes, quien encabezará la charla La ventaja humana en la era de la IA, una de las propuestas que mayor interés despierta en la programación. Durante esa jornada también habrá presentaciones de obras como El peso de tu cuerpo está en tu mente.

Facundo Manes, Eduardo Sacheri y Viviana Rivero integran el grupo de figuras nacionales que participarán de la feria

La segunda semana sumará nuevos lanzamientos, entre ellos La respuesta está en los niños, Palabras para Bailar, Trampolín, Educación Emocional, Atardeceres que enamoran, Amor conSentido, La obligación de ser feliz, Campana de Farol, Odysea Pyme e Inconsciencia de clases.

El viernes 16 será otro de los momentos centrales con la presentación de Los días de la Constitución, a cargo de Eduardo Sacheri. El fin de semana de cierre incluirá Un lugar de Sol, Brisas de un Mayo Mutilado, una charla dedicada a Osvaldo Soriano, además de Nací en tango, Más allá del secreto de las lámparas, Muertes Administradas y La memoria de los lugares.

Las actividades más convocantes se concentrarán entre el 10 y el 17 de octubre, con figuras nacionales y escritores de la Patagonia

Con más de 120 autores y una programación que combina literatura, ciencia, historia, divulgación y cultura patagónica, la Feria del Libro volverá a convertirse en uno de los mayores eventos culturales del Alto Valle.