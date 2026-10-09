La diputada nacional rionegrina de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, llegará a Cipolletti el viernes 16 de octubre para presentar su libro Inquebrantable, en una semana que tendrá a la cultura como protagonista. La 21ª Feria del Libro de Cipolletti, comienza este viernes y serán diez días de propuestas gratuitas, más de 200 actividades y la participación de figuras destacadas de la literatura, la ciencia y el espectáculo.

La legisladora llevará su obra al auditorio de Casino del Río, a las 17, en una presentación con cupos limitados y confirmación previa de asistencia. Publicado por Hojas del Sur, el libro recorre experiencias personales atravesadas por el dolor, las pérdidas, la injusticia y la traición, y enlaza esa historia con su trayectoria política y su llegada a LLA, el espacio que conduce el presidente Javier Milei.

La presentación en Cipolletti será una nueva escala para una obra que ya tuvo su lanzamiento en agosto en el Congreso de la Nación. En aquella oportunidad, Villaverde compartió reflexiones sobre su recorrido personal y político y también planteó una mirada sobre el potencial de Río Negro en áreas como la energía, la minería, la infraestructura portuaria y la economía del conocimiento.

Arranca la Feria del Libro: diez días con más de 200 actividades

La agenda cultural comienza este viernes en el Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57. Bajo el lema “Abrí tu mente”, la 21ª edición reunirá a escritores, científicos, artistas y músicos hasta el domingo 18, con propuestas para chicos, jóvenes y adultos.

La inauguración tendrá lugar desde las 19.30 en el parque del complejo, con música en vivo, proyecciones y una puesta en escena de artistas del Alto Valle. A las 20 se realizará el corte de cinta y, media hora después, la Sala Teatro recibirá el espectáculo “Abrí tu mente”. La jornada incluirá además a la Camerata Filarmónica con Música de películas.

Entre los nombres destacados de esta edición aparecen Luis María Pescetti, Diego Golombek, Viviana Rivero, Facundo Manes, Eduardo Sacheri y Paulina Cocina. La organización anunció 120 autores, 105 stands, capacitaciones, talleres escolares, presentaciones de libros y espectáculos artísticos. La entrada será gratuita, aunque algunas actividades tendrán cupos limitados y requerirán inscripción previa.