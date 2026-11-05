Una histórica fábrica de yeso de Roca, perteneciente al grupo empresario que controla Durlock, despidió a 60 trabajadores y enfrenta un escenario que amenaza con terminar en el cierre definitivo de su planta de Stefenelli. La crisis de Compañía Corral, una empresa con más de 120 años de historia, encendió las alarmas en el sector minero y laboral de Río Negro, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de la producción y el futuro de sus instalaciones.

La preocupación ya no pasa solamente por los puestos de trabajo que se perdieron. El interrogante central es si la histórica yesera continuará funcionando o si la empresa avanzará con una decisión que podría poner punto final a una actividad industrial que forma parte de la historia productiva de Roca.

Se trata de Compañía Corral, una firma dedicada a la explotación y producción de yeso cuya trayectoria comenzó en 1905. Su planta está ubicada en Stefenelli y desde hace años forma parte de la estructura empresarial del grupo Etex, propietario de Durlock. Por eso, el conflicto también pone bajo la lupa las decisiones de un grupo empresario internacional con presencia en el mercado de materiales para la construcción.

Los 60 despidos representan un golpe de enorme magnitud para la estructura laboral de la compañía. Las desvinculaciones se fueron concretando en distintas etapas y algunas se habían instrumentado mediante acuerdos con los trabajadores. Sin embargo, las notificaciones recibidas el lunes 2 de noviembre profundizaron la preocupación y alimentaron las versiones sobre el posible cierre de la planta.

En ese contexto, la intervención de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) busca seguir de cerca el conflicto y conocer qué sucederá con la actividad. La preocupación sindical tiene un motivo concreto: los despidos podrían ser parte de un proceso de reorganización mucho más profundo que termine con el cese de la producción en Stefenelli.

La empresa de Durlock y el futuro de la planta de Roca

La historia de Compañía Corral está estrechamente ligada al desarrollo industrial de Roca. Sus primeros trabajos de explotación de yeso se remontan a 1905, cuando la actividad minera comenzaba a consolidarse en la región, incluso su ubicación a la vera del ferrocarril fue estratégica para poder enviar el yeso a otros puntos más industrializados del país. Más de un siglo después, la empresa enfrenta uno de los momentos más delicados de su trayectoria.

En 2007, la compañía fue adquirida por el grupo belga Etex, vinculado con Durlock, una de las marcas más conocidas del mercado de placas de yeso y materiales para la construcción. La operación incorporó a la histórica yesera roquense a una estructura empresarial de alcance internacional.

Ahora, el futuro de esa planta está en discusión. La posibilidad de que cierre no solamente representa una amenaza para los trabajadores que todavía permanecen vinculados a la firma, sino también para la continuidad de una instalación industrial que atravesó distintas etapas de la economía regional.

Mientras tanto, el conflicto llegó a las autoridades provinciales. La Secretaría de Trabajo tomó conocimiento de la situación y convocó a funcionarios del área de Minería para analizar el escenario. Sin embargo, todavía no hay certezas sobre las decisiones que adoptará la empresa ni sobre las gestiones que podrían realizarse para evitar el cierre.

Una contradicción que golpea a la industria de Río Negro

Hay un dato que vuelve todavía más llamativa la situación. Durante 2025, Río Negro registró un fuerte crecimiento en la producción de yeso. La extracción bruta alcanzó las 466.652 toneladas, con una suba del 107,3%, mientras que el yeso procesado llegó a las 502.875 toneladas, un 38,1% más que el año anterior.

La contradicción abre interrogantes sobre el funcionamiento del negocio, los costos industriales, el destino de la producción y las decisiones empresariales. También obliga a preguntarse qué lugar ocupa actualmente la fábrica de Stefenelli dentro de la estructura productiva de Etex y Durlock.

La incertidumbre, sin embargo, ya está instalada. Los 60 despidos fueron un golpe concreto y el posible cierre aparece como una amenaza cada vez más preocupante para General Roca.