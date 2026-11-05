La situación financiera del Municipio de General Roca volverá a quedar bajo la lupa este viernes, cuando se realice la audiencia pública convocada para analizar el presupuesto 2027 impulsado por la intendenta María Emilia Soria.

La instancia de participación ciudadana, prevista para las 20 en el Concejo Deliberante, se desarrollará en un escenario atravesado por señales de preocupación económica que en los últimos días incluyeron la suspensión de la Fiesta Nacional de la Sidra y el pago desdoblado de los salarios municipales, una decisión que derivó en medidas de fuerza y cuestionamientos de distintos gremios estatales.

Un presupuesto de casi 149 mil millones de pesos

El proyecto enviado por el Ejecutivo municipal prevé recursos y gastos por $148.609 millones, lo que representa un incremento del 21,64% respecto del ejercicio anterior. La propuesta mantiene a la obra pública como uno de los principales ejes de gestión. Según la planificación oficial, se destinarán $38.559 millones a infraestructura, un 11,12% más que en 2026.

Entre las inversiones previstas aparecen obras viales, la continuidad de los conectores urbanos y un ambicioso plan de repavimentación que supera los $8.172 millones.

La discusión llega en un momento delicado

La audiencia se producirá apenas días después de que el municipio confirmara el pago escalonado de haberes, una decisión que motivó la declaración de estado de alerta y asamblea permanente por parte de ATE y retención de servicios por parte de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM)

Los gremios cuestionaron la medida y reclamaron explicaciones sobre la situación financiera de la comuna, mientras que la suspensión de la Fiesta Nacional de la Sidra profundizó las dudas sobre la capacidad del municipio para sostener determinados gastos durante los próximos meses. En ese contexto, la discusión presupuestaria adquiere especial relevancia porque permitirá conocer las prioridades de inversión y gasto proyectadas para 2027.

Cómo participar

La Carta Orgánica establece que la audiencia pública constituye un paso obligatorio antes de la aprobación del presupuesto. Los vecinos que deseen exponer de manera oral deberán inscribirse hasta este viernes a las 12 en la Secretaría del Concejo Deliberante. También podrán presentarse observaciones por escrito, un registro que permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre.

La audiencia es de carácter no vinculante, aunque las exposiciones formarán parte del expediente que posteriormente analizarán los concejales antes de la votación definitiva.