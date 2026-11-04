La intendenta María Emilia Soria decidió suspender el festival de La Sidra, pero además desdoblar por primera vez el pago de los salarios municipales de Roca: hoy se acreditará el 70% de los haberes y el 30% restante llegará durante los cinco días hábiles posteriores.

La medida rompe una de las principales banderas que la familia Soria sostuvo desde que Carlos Soria asumió la intendencia en 2003: pagar los sueldos el último día hábil de cada mes y en una sola jornada. La decisión también deja una comparación incómoda con el Gobierno provincial, al que durante años cuestionaron por utilizar cronogramas salariales.

Durante más de dos décadas, el cumplimiento de esa fecha fue una de las marcas que los Soria exhibieron como diferencia frente a otras administraciones públicas. En Roca, los trabajadores municipales sabían que el último día hábil del mes tenían sus salarios acreditados. No había que esperar turnos, consultar cronogramas ni calcular cuándo llegaría el dinero a sus cuentas.

Esa tradición, junto con el discurso de que la buena administración permitía tener superavit, que atravesó dos gestiones de su papá. dos de su hermano Martín y una de ella, acaba de quedar en suspenso. En un comunicado publciado en la página del Municipio, aseguraron que no podrán afrontar el pago completo de los haberes en una sola fecha y se resolvió dividirlo en dos tramos. Primero llegará el 70% y después se completará el porcentaje restante, aunque sin una fecha exacta de acreditación dentro del plazo anunciado.

Los gastos que dejó el temporal

La explicación oficial apunta al incremento de los gastos municipales provocado por las lluvias de los últimos meses. Según informó el Ejecutivo, las erogaciones de funcionamiento aumentaron un 30%, principalmente por la asistencia a familias afectadas, las horas extras del personal, el combustible, el mantenimiento de maquinaria y los trabajos de limpieza y desagote.

Sin embargo, el argumento económico no le quita peso político a una decisión que toca una de las credenciales históricas de la familia gobernante. Los Soria hicieron del pago puntual de los salarios una bandera y durante años utilizaron los cronogramas de la Provincia como ejemplo de lo que, según su discurso, no debía ocurrir en la Municipalidad de Roca.

La comparación adquiere todavía más relevancia por el comportamiento reciente del Gobierno de Río Negro. Desde hace varios meses, la administración provincial acredita los salarios de todos sus trabajadores en una misma jornada, sin extender los pagos durante distintas fechas. En octubre, incluso, los depósitos se realizaron el sábado 31, antes de comenzar noviembre.

La misma gestión que hace unos meses destinó más de 2.700 millones de pesos para cubrir el 78,5% del costo total de la Fiesta Nacional de la Manzana (oficialmente costó 3.019.718.941 pesos), tuvo que suspender la fiestival de La Sidra, por falta de recursos al no poder garantizar el pago de salarios para los empleados públicos.