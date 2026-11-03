Un incendio de grandes proporciones en Cinco Saltos, en cercanías del Galpón de Rubio, fue controlado tras un importante operativo de Bomberos Voluntarios. Varias dotaciones trabajaron en el lugar para combatir las llamas.

El siniestro se registró sobre calle 18, entre el Club La Picasa y la Ruta Nacional 151, en cercanías del galpón de empaque Rubio. La ubicación corresponde a un sector de actividad productiva de Cinco Saltos, localidad del Alto Valle de Río Negro.

Ante la magnitud del fuego, durante la emergencia solicitaron la colaboración de productores de la zona que contaran con máquinas fumigadoras para aportar equipamiento a las tareas de combate.

El pedido de colaboración a los productores

La magnitud del incendio motivó un pedido de ayuda a los productores de Cinco Saltos y alrededores. La solicitud apuntó a conseguir máquinas fumigadoras que pudieran colaborar con el operativo.

La convocatoria refleja la necesidad de sumar recursos ante una emergencia de estas características, además del trabajo realizado por los Bomberos Voluntarios.

Qué se sabe sobre las causas y los daños

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre qué originó el incendio ni la magnitud de los daños materiales.

Tampoco se difundió información confirmada sobre personas afectadas. Se espera que las autoridades puedan brindar precisiones sobre estos aspectos.

El incendio ya fue controlado, aunque resta conocer si se realizaron tareas posteriores de enfriamiento y verificación del área afectada.