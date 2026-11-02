La elección constituyente de Bariloche dejó una novedad en el mapa político: el Frente de Izquierda PTS-MST, que tiene a Myriam Bregman como principal referente, logró superar el piso electoral y consiguió una banca en la Convención Constituyente que tendrá a su cargo la reforma de la Carta Orgánica municipal.

Según los resultados difundidos tras los comicios, la lista encabezada por Alhué Gavuzzo alcanzó algo más del 6% de los votos, resultado que le permitió acceder a representación propia en el cuerpo que debatirá los cambios institucionales para la ciudad.

La fuerza se ubicó detrás de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, del espacio peronista y de otras fuerzas que también obtuvieron representación en la futura Convención.

El resultado tuvo repercusión nacional dentro del Frente de Izquierda. La diputada nacional Myriam Bregman celebró en sus redes sociales el ingreso de Alhué Gavuzzo a la Convención Constituyente de Bariloche y destacó la obtención de una banca para el PTS-MST en la ciudad, señalando que la representación permitirá llevar al debate las demandas de trabajadores, jóvenes, mujeres y sectores que se oponen a los negocios inmobiliarios y al deterioro ambiental.

Gavuzzo, trabajadora del CONICET y referente del PTS en Río Negro, encabezó la propuesta junto a Jorge Paulic, del MST, y celebró el resultado junto a militantes y simpatizantes del espacio.

Desde el Frente de Izquierda sostuvieron que la banca obtenida permitirá llevar al debate temas vinculados con el acceso a la vivienda, la situación de los trabajadores, la defensa del ambiente y las discusiones sobre el uso del suelo en Bariloche.

Durante la campaña, uno de los ejes planteados por el espacio fue el cuestionamiento a los desarrollos inmobiliarios y la necesidad de incorporar mecanismos de protección del territorio dentro del futuro texto constitucional municipal.