Una iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro propone la creación de un programa provincial destinado a prevenir caídas en personas mayores de 60 años, una problemática que afecta la calidad de vida, la autonomía y la salud de miles de adultos mayores.

El proyecto pertenece a la legisladora Ofelia Stupenengo, del PRO, quien sostiene que las caídas representan uno de los principales problemas sanitarios de la población adulta mayor y que, lejos de ser una consecuencia inevitable del envejecimiento, pueden prevenirse a través de estrategias adecuadas de detección y control de factores de riesgo.

La propuesta contempla campañas de información y concientización en centros de jubilados, residencias y espacios comunitarios, además de impulsar actividades físicas orientadas a mejorar el equilibrio, la movilidad y la estabilidad corporal.

Según los fundamentos del proyecto, Río Negro cuenta con unas 137.000 personas mayores sobre una población cercana a los 700.000 habitantes, lo que representa más del 20% de los habitantes de la provincia. En ese contexto, la iniciativa apunta a generar políticas específicas para un sector poblacional que continúa creciendo año tras año.

Detección temprana y viviendas más seguras

El programa prevé la articulación con el Ministerio de Salud para realizar evaluaciones periódicas de factores de riesgo relacionados con caídas, permitiendo detectar situaciones que puedan derivar en lesiones o internaciones.

También incorpora medidas vinculadas a la accesibilidad y seguridad en viviendas, edificios públicos y espacios de uso común. Entre las recomendaciones figuran la instalación de pasamanos, superficies antideslizantes, mejoras en la iluminación y señalización de obstáculos que puedan provocar accidentes.

Además, el proyecto plantea la posibilidad de asistir a personas mayores en situación de vulnerabilidad para adecuar sus hogares y reducir riesgos dentro del entorno doméstico, uno de los lugares donde se producen gran parte de las caídas.

Recolección de datos y seguimiento

La iniciativa establece que el área de Estadísticas del Ministerio de Salud recopile información sobre lesiones, internaciones y discapacidades vinculadas a caídas, con el objetivo de contar con indicadores que permitan orientar futuras políticas públicas.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores, que tendría a su cargo la coordinación general del programa y su implementación en todo el territorio provincial.

Entre los argumentos expuestos por la autora se destaca que proteger a las personas mayores implica garantizar condiciones que permitan conservar la independencia, la movilidad y la calidad de vida durante el envejecimiento.