Un operativo de prevención realizado en el barrio Guido de Viedma terminó con la detención de un hombre que era requerido por la Justicia provincial y registraba tres pedidos de captura activos emitidos durante 2026 por distintas fiscalías de la capital rionegrina.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos motoristas de la Comisaría 30, que realizaban recorridas de seguridad en el sector de las escaleras 22 y 23 cuando detectaron a un hombre en la vía pública y procedieron a realizar una identificación de rutina.

Como ocurre habitualmente en este tipo de controles, los uniformados realizaron una consulta a través del Centro Inteligente de Seguridad para verificar la situación judicial de la persona. Fue entonces cuando descubrieron que el hombre registraba tres pedidos de captura vigentes.

Según la información oficial, el primer requerimiento había sido emitido el 29 de mayo a solicitud de la Fiscalía 5. El segundo fue incorporado el 4 de junio por la Fiscalía 8 y el tercero fue registrado el 14 de julio nuevamente por requerimiento de la Fiscalía 5.

La coincidencia de los tres pedidos permitió confirmar que el hombre era buscado por la Justicia en distintas actuaciones judiciales y que debía ser puesto inmediatamente a disposición de las autoridades competentes.

Tras la verificación, los efectivos dieron intervención a la fiscal de turno, quien ordenó la detención y el traslado del sospechoso para la correspondiente audiencia judicial. Además, solicitó informes complementarios sobre sus antecedentes penales con el fin de incorporar esa información al expediente.