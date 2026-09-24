La reforma del IPROSS llega hoy a la Legislatura de Río Negro en medio de un fuerte movimiento sindical. El proyecto impulsado por el Gobierno provincial propone modificar el régimen de afiliación de la obra social y reemplazar la obligatoriedad actual por un esquema voluntario u optativo para trabajadores estatales provinciales y municipales y jubilados. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable por mayoría y será uno de los temas centrales de la sesión convocada desde las 8.

El cambio que genera mayor atención es la posibilidad de que quienes estén alcanzados por la reforma puedan optar por otra cobertura de salud. De acuerdo con el proyecto, quien decida salir del IPROSS podrá derivar su aporte personal, equivalente al 4% de sus ingresos, mientras que la contribución patronal del 7% continuará destinada al financiamiento de la obra social provincial. Para los jubilados, el aporte personal alcanza el 5,5%.

La propuesta también establece condiciones para quienes quieran desafiliarse. Entre ellas aparece un plazo de un año para tomar la decisión y la necesidad de acreditar una cobertura alternativa. Además, según las precisiones difundidas sobre el proyecto, quien deje el IPROSS deberá esperar al menos tres años para regresar a la obra social provincial.

Mientras el oficialismo sostiene que el nuevo esquema permitirá que cada agente pueda elegir su cobertura, los gremios expresaron su rechazo y cuestionamientos al proyecto. UNTER convocó a un paro de 48 horas para este jueves 24 y viernes 25 de septiembre y movilizará hacia la Legislatura, mientras también se anunciaron actividades de otros sectores sindicales.

El Gobierno provincial, en tanto, presentó la reforma como parte de un cambio en el funcionamiento del sistema. El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la posibilidad de elegir otra cobertura plantea un escenario de competencia para el IPROSS y afirmó que el instituto cuenta con condiciones para competir con otras obras sociales y prepagas.

La reforma no será el único tema de peso de la sesión. La Legislatura también tiene previsto tratar el acuerdo entre Río Negro y Oldelval, el convenio con 14 municipios por la Compensación Financiera Transitoria y un proyecto para eximir a los cuarteles de Bomberos Voluntarios del pago de agua potable y desagües cloacales, entre otras iniciativas incluidas en el temario definido por Labor Parlamentaria.

Así, este jueves la discusión por el futuro del IPROSS llegará al recinto mientras afuera de la Legislatura se concentrarán sectores sindicales que rechazan la iniciativa. El debate legislativo definirá si avanza el nuevo régimen de afiliación y bajo qué condiciones, después de las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisiones.