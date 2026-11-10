La repavimentación de la Ruta Provincial 69 quedó oficialmente inaugurada este lunes 9 de noviembre en Campo Grande, en una obra considerada estratégica para la conexión con Vaca Muerta y el tránsito productivo entre Río Negro y Neuquén.

Los trabajos demandaron una inversión superior a $5.178 millones y abarcaron 10 kilómetros entre la Ruta Nacional 151 y el límite provincial. Según informó el Gobierno, el financiamiento provino de aportes realizados por empresas vinculadas a la explotación de gas y petróleo en territorio rionegrino.

Durante el acto, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la obra representa una devolución concreta de recursos generados por la actividad hidrocarburífera. La intervención incluyó reparaciones profundas de la calzada, colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejoras en banquinas, señalización, iluminación y defensas metálicas.

Entre las obras destacadas figura una nueva intersección de hormigón en el acceso a Villa Manzano por calle Pacheco, equipada con carriles de giro, isletas y un semáforo inteligente que adapta los tiempos de circulación según el flujo vehicular.

También se construyó una dársena de control de peso para camiones en El Labrador, destinada a mejorar la fiscalización del transporte pesado y proteger la infraestructura vial.

Un corredor cada vez más exigido

La Ruta 69 se transformó en los últimos años en uno de los corredores más transitados de la región debido al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y al aumento del transporte de cargas vinculado con Vaca Muerta.

Desde la Provincia destacaron que la obra apunta a mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación para vecinos, trabajadores y empresas que utilizan diariamente esta conexión estratégica.