El Gobierno de Río Negro puso fecha a una de las adjudicaciones de tierras más importantes de los últimos años en Viedma: el próximo 3 de diciembre se sortearán 402 lotes con servicios básicos. El anuncio de Alberto Weretilneck y el intendente Marcos Castro llega después de meses de inscripción y en medio de una demanda habitacional que sigue presionando sobre la capital provincial.

Quiénes podrán participar del sorteo de los 402 lotes en Viedma

Pero no todos podrán participar. El sorteo estará limitado a las personas que se anotaron entre el 20 y el 22 de julio pasado. Además, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) publicará este jueves el listado de inscriptos para que cada postulante controle sus datos y actualice la documentación que sea necesaria. Quienes no cumplan con ese trámite dentro del plazo establecido quedarán afuera del padrón.

Los 402 terrenos forman parte de un paquete de 567 lotes que demandará una inversión superior a los $2.557 millones para llevar servicios básicos. La cifra incluye dos desarrollos: 130 terrenos del loteo Pueblo Nuevo y otros 272 del Distrito Sur, donde este jueves se realizó la apertura de sobres para ejecutar las obras de infraestructura.

La distribución tiene sus particularidades. En Pueblo Nuevo, de un total de 265 lotes, 130 irán a sorteo, 10 quedarán para el Municipio y 125 para el propietario de las tierras. En Distrito Sur, en tanto, se sortearán 272 de los 302 terrenos disponibles, mientras que los 30 restantes serán reservados por la Municipalidad para atender situaciones de demanda urgente.

El IPPV tendrá a su cargo las obras de agua potable, electricidad y alumbrado público. Para los trabajos en los 302 lotes del Distrito Sur se presentaron dos ofertas: SYLPA SRL cotizó $1.577 millones y Electromecánica RI presentó una propuesta de $1.475 millones. Ahora deberá avanzar el proceso administrativo para definir la contratación.

Weretilneck presentó la iniciativa como parte de la política habitacional de su gestión y destacó la coordinación con el municipio. Castro, por su parte, reivindicó el trabajo conjunto y la planificación de obras. En paralelo, durante el acto se entregaron 18 escrituras a familias que terminaron de pagar sus viviendas del IPPV.