Río Negro dio un paso clave para conseguir US$ 60 millones destinados a reparar rutas nacionales del norte provincial. El Gobierno de Alberto Weretilneck cerró la negociación de las condiciones del préstamo con FONPLATA, el Banco de Desarrollo, y ahora espera la aprobación del directorio del organismo.

La operación será tratada el próximo 24 de noviembre. Si obtiene el visto bueno, la provincia podrá avanzar con el financiamiento para ejecutar un programa de recuperación y gestión de corredores viales nacionales. El objetivo es mejorar la circulación y la conectividad en una zona estratégica para la actividad económica y productiva.

La negociación incluyó reuniones presenciales y virtuales con representantes del Gobierno provincial, el Ministerio de Economía de la Nación y FONPLATA. Durante los encuentros se revisaron las condiciones del contrato de préstamo, sus anexos y el acuerdo de garantía. También se definieron los ajustes necesarios para llevar la operación a la instancia de aprobación.

El financiamiento, de hasta US$ 60 millones, forma parte de la estrategia provincial para conseguir fondos internacionales y destinarlos a obras de infraestructura. La iniciativa apunta a mejorar corredores viales que cumplen un papel central en el transporte, la producción y la conexión entre localidades del norte rionegrino.

Por el Gobierno de Río Negro participaron Martín Camiña, director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), junto con integrantes del equipo técnico. También intervinieron autoridades y especialistas de FONPLATA y funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Economía nacional.

La negociación representa una etapa necesaria para concretar el crédito, pero todavía falta la decisión final. El directorio ejecutivo de FONPLATA tendrá la última palabra el 24 de noviembre, cuando evalúe las condiciones acordadas y resuelva si aprueba el financiamiento solicitado por la provincia Mientras tanto, la gestión de Weretilneck apuesta a conseguir recursos externos para avanzar con obras viales.