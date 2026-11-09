Tiene 35 años, es de Luis Beltrán y hoy está a pocos pasos del papa León XIV. Lautaro Muñoz vive una experiencia extraordinaria: fue elegido para asistir al pontífice durante la misa que se celebra en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Pero detrás de ese momento hay una historia que sorprende: primero se recibió de abogado y, cuando parecía tener su futuro profesional encaminado, decidió cambiar de rumbo para convertirse en sacerdote.

La designación llegó como una sorpresa. Uno de sus formadores religiosos le comunicó que había sido elegido para colaborar en el servicio del altar durante la celebración papal. "No lo podía creer. Porque uno no se imagina que le va a tocar a uno", contó antes de la misa, en una entrevista con 7 en Punto. La sola posibilidad de tener al Papa cerca ya le provocaba nervios y emoción: "Es una sensación de nervios, de temblor en las piernas".

Su historia comenzó en Luis Beltrán, donde cursó la primaria y la secundaria en el Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús. Allí también encontró sus primeros espacios de participación comunitaria, especialmente en el Oratorio de Don Bosco, con actividades de acompañamiento a niños y jóvenes. Esa formación pastoral dejó una marca que, con los años, tendría un peso decisivo en su vida.

Después de egresar en 2009, se fue a estudiar Abogacía a la Universidad Nacional del Comahue. Se recibió en 2018, pero para sostener la carrera tuvo que trabajar en distintos lugares: pasó por Vía Bariloche, fue cadete en un estudio contable, secretario en un estudio jurídico y preceptor en el colegio salesiano de su pueblo. También tuvo experiencias en el Cuerpo de Investigación Judicial de Río Negro y en un Centro de Acceso a la Justicia.

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En ese recorrido profesional comenzó a acercarse a personas en situaciones de vulnerabilidad. Las visitas a cárceles y las tareas de asesoramiento jurídico en centros comunitarios lo pusieron frente a realidades sociales complejas. Fue entonces cuando empezó a descubrir que su vocación iba más allá del ejercicio de la abogacía. Eligió otro camino y se trasladó a Buenos Aires para iniciar su formación sacerdotal, que hoy transita en su etapa final.

La noticia de su participación en la misa del Papa también llegó hasta su familia. La primera persona con la que quiso compartirla fue su mamá, Marcela, que vive en Luis Beltrán. Después aparecieron los mensajes de familiares, amigos y vecinos que celebraron la oportunidad. "Es una experiencia que voy a llevar guardada en mi corazón para siempre. Lo veo como un gran regalo que me hace la Iglesia", expresó Lautaro. Hoy, aquel chico que creció en los patios salesianos de un pueblo del Valle Medio protagoniza una escena que seguramente quedará entre los recuerdos más importantes de su vida.