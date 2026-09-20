El fuerte viento del sábado 19 de septiembre provocó una inesperada situación este sábado por la tarde en Allen, donde un automovilista terminó volcando luego de realizar una maniobra para esquivar un carro de gran porte que se movía para distintos lados.

El hecho ocurrió pasadas las 19 sobre calle Brown, entre Villegas y 14 de Abril. Según relató el conductor, se encontraba circulando a bordo de un Ford Fiesta cuando observó que el viento hacía tambalear un carro que estaba estacionado junto a la vereda de un galpón.

Ante el temor de que el carro se desplazara hacia el vehículo, intentó esquivarlo, pero la maniobra terminó provocando el vuelco del automóvil, el cual quedó acostado sobre uno de sus lados.

Afortunadamente, el hombre era el único ocupante y no sufrió heridas de gravedad. Logró salir del vehículo por sus propios medios y manifestó que fue a la guardia del hospital para realizarse controles y descartar lesiones.

El Ford Fiesta quedó volcado sobre la calle y permaneció en el lugar a la espera de la intervención de Criminalística.