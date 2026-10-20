La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) le entregará el título de Doctor Honoris Causa a Miguel Ángel Pichetto, actual diputado nacional de Encuentro Federal y uno de los dirigentes que tuvo un papel central en la política rionegrina durante más de tres décadas. El reconocimiento apunta especialmente a su intervención en el proceso político e institucional que permitió crear la casa de estudios, aunque llega en un momento en el que las universidades públicas atraviesan fuertes discusiones por sus recursos y su funcionamiento.

Cuándo y dónde será la entrega del título Doctor Honoris Causa a Miguel Ángel Pichetto

La ceremonia se realizará el jueves 22 de octubre, a las 17, en el Polideportivo del Campus de la UNRN, ubicado en la Ruta Provincial 1 y la Rotonda Cooperación, en Viedma. El acto será encabezado por el rector Anselmo Torres y estará abierto a la comunidad. Durante la jornada, Pichetto brindará una clase magistral titulada “Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro”.

La distinción fue aprobada el 26 de junio de 2026 por el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, mediante la Resolución CSDEyVE Nº 021-2026. La iniciativa había sido promovida originalmente por el Consejo de la Sede Atlántica y quedó formalizada en el expediente 496/2026. La universidad fundamentó la decisión en la trayectoria pública del dirigente y en su aporte a la creación de la institución.

Por qué la UNRN distinguirá a Pichetto

Uno de los argumentos centrales es el papel que Pichetto desempeñó en el proceso político que derivó en la sanción de la Ley 26.330, en 2007, norma que dio origen a la UNRN. La creación de la universidad amplió las posibilidades de acceso a la educación superior en la Patagonia y fortaleció el desarrollo científico y productivo regional, en una provincia donde la formación universitaria pública tiene presencia en distintas ciudades.

El reconocimiento también contempla sus más de tres décadas como legislador nacional en representación de Río Negro, además de "su defensa del federalismo y la institucionalidad democrática", según los fundamentos de la resolución. La UNRN valoró, además, su respaldo a iniciativas parlamentarias vinculadas con el financiamiento de la educación y la ciencia. Entre las distinciones que recibió durante su carrera figuran el Diploma al Mérito Konex de 2018 y el Premio Parlamentario en distintas ediciones.

La entrega del Honoris Causa tendrá como telón de fondo una discusión que atraviesa a las universidades nacionales: el financiamiento, los salarios docentes y las consecuencias del ajuste sobre el sistema educativo superior. La UNRN y la Universidad Nacional del Comahue quedaron expuestas en las últimas semanas por los datos sobre el impacto presupuestario y laboral, un escenario que vuelve especialmente relevante el debate sobre el rol de la universidad pública y su desarrollo en las provincias.