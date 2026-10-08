La muerte de Osvaldo Weretilneck, padre del gobernador de Río Negro, se convirtió rápidamente en una cadena de mensajes de condolencias en las redes sociales, con una particularidad política que no pasó inadvertida: el primero en hacer pública la noticia fue el vicegobernador Pedro Pesatti, pese a la distancia política que mantiene con Alberto Weretilneck. Después aparecieron los mensajes del gobernador neuquino Rolando Figueroa, los legisladores Lucas Pica y Ariel Bernatene y, desde el arco opositor, el titular del PRO rionegrino, Juan Martín.

La primera señal pública llegó desde una cuenta que, por estos días, tiene bastante más que una simple relación institucional con el gobernador. Pedro Pesatti fue quien puso en circulación la noticia en las redes, y lo hizo con un mensaje que rápidamente comenzó a ser replicado.

El vicegobernador escribió: “Ha partido un hombre bueno, don Osvaldo Weretilneck. Vital y desbordante de energía, dedicó sus últimos tiempos a batallar contra una penosa enfermedad, defendiendo la vida con entereza. A sus hijos, en particular al gobernador Alberto Weretilneck, a Mónica y a Marcelo, y a su compañera de toda la vida, doña Hilda, les hago llegar mis más sentidas condolencias. Que en paz descanse”.

El dato político está ahí, aunque nadie lo haya escrito en el tuit. Pesatti y Weretilneck atravesaron una fuerte crisis política durante el último tiempo, aunque mantienen una convivencia institucional. Frente a la muerte de Osvaldo, sin embargo, cualquier diferencia quedó en segundo plano.

Y después apareció Rolando Figueroa. El gobernador de Neuquén, vecino político y también amigo personal de Weretilneck, eligió acompañar al mandatario rionegrino desde la red social.

“Acompaño con profundo dolor a mi amigo Alberto Weretilneck, y a toda su familia, por el fallecimiento de su padre, Osvaldo. En este momento de tristeza, les envío un fuerte abrazo y mis condolencias. Saben que cuentan con todo mi acompañamiento”.

El mensaje de Figueroa no fue solamente una formalidad institucional. Lo llamó “mi amigo Alberto” y habló directamente del acompañamiento personal en un momento familiar especialmente doloroso. La cercanía entre ambos gobernadores quedó expuesta también en esa elección de palabras.

También se expresó el líder de ATE a nivel nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar. En sus redes público: "Hoy me enteré del fallecimiento del padre de Alberto @Weretilneck. Hago llegar al gobernador de mi provincia de Río Negro mis más sinceras condolencias por esta pérdida irreparable y también el acompañamiento a su familia y amigos en estos momentos de tanto dolor".

Mientras los mensajes comenzaban a acumularse, también apareció el legislador cipoleño Lucas Pica, quien expresó sus condolencias con un texto breve y directo: “Mis sinceras condolencias al gobernador @Weretilneck y a toda su familia por el sentido fallecimiento de su padre, Osvaldo. Los acompaño con afecto y respeto en este difícil momento. Un fuerte abrazo".

A la cadena se sumó además Ariel Bernatene, legislador roquense de la UCR, que eligió un mensaje de características similares: “Mis más sentidas condolencias al gobernador @Weretilneck por el fallecimiento de su padre, Osvaldo. Acompaño a él y a su familia en este momento de profundo dolor. Un abrazo con afecto y respeto.”

Pero entre todas las expresiones hubo otra que también tuvo su propio peso político. Desde la oposición, el primero en pronunciarse públicamente fue Juan Martín, legislador provincial y presidente del PRO de Río Negro. Su mensaje evitó cualquier referencia a la disputa política y se concentró exclusivamente en el momento personal que atraviesa el gobernador: “Todo mi acompañamiento para el gobernador @WeretilneckOK en este difícil momento personal. Sumo mi plegaria para que Dios reciba a su padre y permita que su familia encuentre consuelo frente al dolor de su partida.”

El Padre del gobernador murió esta madrugada en Cipolletti como consecuencia de una larga enfermedad. Osvaldo vivía junto a su compañera en el Bolsón, sin embargo en el último tiempo se habia mudado a Cipolletti, donde mantenía un estricto seguimiento médico.