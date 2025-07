Pesatti, sin filtro contra Weretilneck: “Me vetaron por pensar distinto”

Explotó la interna en Juntos Somos Río Negro. Pedro Pesatti, actual vicegobernador y uno de los fundadores del partido, estalló en redes sociales luego de enterarse que no será el primer candidato al Senado. La decisión la tomó directamente el gobernador Alberto Weretilneck, quien eligió a Facundo López, presidente del bloque oficialista, como cabeza de lista.

El mensaje de Pesatti fue claro y sin vueltas: “El gobernador Weretilneck me comunicó que tomó la decisión de impulsar una candidatura al Senado con un posicionamiento distinto al mío. No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida”.

Pero lo más fuerte vino después. Pesatti no sólo se mostró en desacuerdo con la jugada política: fue más allá y dijo sentirse vetado por su forma de pensar.

“Todos los rionegrinos saben lo que pienso sobre este momento de la realidad nacional, y lo he expresado sin eufemismos. Por eso le manifesté con claridad lo que interpreto: que he sido vetado por mis ideas”.

Las palabras no pasaron desapercibidas. Habló de censura interna, de falta de federalismo y hasta de persecución. “Históricamente, quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron relegados y perseguidos. No seré la excepción”, escribió, dejando claro que siente que lo corrieron por no alinearse al discurso oficial.

Pesatti, dos veces vicegobernador y hasta hace poco uno de los hombres más cercanos a Weretilneck, no ocultó su decepción: “Puedo entender que el gobernador desestime una candidatura que en su momento él mismo propició, pero no puedo dejar de expresar la profunda decepción que esta decisión me provoca”.

Y cerró con una frase dura, que suena a reproche directo hacia el gobernador: “Los métodos desnudan la verdadera ideología. No hay camiseta que pueda taparla”.

Viejas heridas que nunca cerraron

Sorprende la decisión de Pesatti de expresar abiertamente su malestar. Es que en 2019 ya había sido dejado de lado y en ese momento se alineó a la decisión de Weretilneck.

Cuando la Corte Suprema le bajó la candidatura a gobernador al.cipoleño, intentó ser el elegido para reemplazarlo. Incluso viajó ilusionado a Cipolletti para una reunión clave. Pero en esa misma mesa, se enteró de que la candidata sería Arabela Carreras junto con Alejandro Palmieri.

Ahora, con esta nueva decisión, la distancia entre ambos parece definitiva. Pesatti rompió el silencio y también, quizá, los lazos con el espacio que ayudó a construir.

Todavía no hay una reacción oficial desde el gobierno provincial. Tampoco se sabe si Pesatti piensa dar un paso al costado o si buscará otro camino dentro o fuera de la política.

Del mismo modo se espera el anuncio del partido oficialista sobre las candidaturas para las elecciones de octubre.