Un joven de 29 años murió este viernes 9 de octubre en Cipolletti, luego de caer desde unos siete metros de altura mientras realizaba tareas de reparación en el techo de un edificio. El accidente ocurrió cerca de las 18, en un inmueble ubicado en calle Italia al 300.

La víctima fue identificada como Alejandro Abraham Carrizo, quien vivía en Neuquén. Según la información preliminar, el trabajador pisó una chapa de policarbonato que cedió y provocó su caída.

Lo trasladaron de urgencia al hospital

Tras recibir un llamado de emergencia, personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar y constató lo ocurrido. El joven fue asistido y trasladado de urgencia por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) al Hospital Pedro Moguillansky.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Carrizo falleció en el centro de salud. El hecho generó un operativo policial para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.

Investigan las circunstancias de la caída

Luego del accidente, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes en el edificio, junto con personal del Gabinete de Criminalística. El objetivo es reunir elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió la caída.

La investigación quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Por el momento, la información preliminar indica que el joven se encontraba trabajando en la reparación de una bomba de agua cuando cayó desde el techo.