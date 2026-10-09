El joven de 27 años que fue apuñalado durante una agresión ocurrida el jueves en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti continúa internado en estado crítico en el hospital, donde permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Según se informó oficialmente desde el hospital, el cuadro clínico de la víctima reviste gravedad debido a las lesiones internas provocadas por el ataque. Tras ser trasladado de urgencia desde el lugar del hecho, los médicos constataron heridas punzocortantes que comprometieron órganos vitales, entre ellos el estómago y el hígado.

La complejidad de las lesiones obligó a realizar una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente el paciente permanece bajo asistencia respiratoria mecánica y presenta un cuadro de inestabilidad hemodinámica, por lo que continúa bajo monitoreo permanente de los equipos de terapia intensiva.

La agresión ocurrió durante la mañana del jueves en el barrio 2 de Febrero y generó una rápida intervención de los servicios de emergencia. Desde entonces, la evolución médica del joven es seguida de cerca debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Avanza la investigación

Mientras continúa la atención médica de la víctima, la investigación judicial avanza para reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el ataque. Fuentes vinculadas al caso indicaron que durante las últimas horas se incorporaron nuevos testimonios y distintos elementos de prueba que permitieron profundizar las actuaciones abiertas tras la agresión.

La causa permanece bajo supervisión judicial y las diligencias continúan orientadas a esclarecer completamente lo ocurrido e identificar todas las responsabilidades vinculadas con el hecho.