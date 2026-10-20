La preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 151 sumó un nuevo capítulo en Catriel. Vecinos de la ciudad convocaron a una manifestación para este miércoles a las 10 de la mañana en el acceso a la localidad con el objetivo de exigir medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad vial en una de las trazas más cuestionadas del norte rionegrino.

La convocatoria surgió luego del accidente fatal ocurrido el domingo, hecho que volvió a poner en debate el estado de la infraestructura vial y la falta de obras de fondo.

En el mensaje difundido por los organizadores, el reclamo está centrado en la seguridad de quienes utilizan diariamente la Ruta 151 para trabajar, estudiar, viajar o trasladarse entre Río Negro y Neuquén.

“No queremos más muertes”, señala uno de los párrafos de la convocatoria, que llama a los vecinos a participar de manera masiva.

Un reclamo que gana fuerza

La protesta se suma a los cuestionamientos que durante los últimos días realizaron distintos sectores de la comunidad. La Municipalidad de Catriel ejecutó trabajos de bacheo de emergencia en sectores críticos de la Ruta 151 y la intendenta Daniela Salzotto reclamó una intervención estructural por parte del Estado nacional.

También el Gobierno de Río Negro reiteró recientemente pedidos de reparación sobre las rutas nacionales 22 y 151, mientras que legisladores y dirigentes políticos advirtieron sobre los riesgos que genera el deterioro de esos corredores.

En ese contexto, vecinos autoconvocados decidieron impulsar una nueva acción pública para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas.

La convocatoria fue realizada por vecinos autoconvocados que reclaman obras urgentes sobre la Ruta Nacional 151

Habrá corte total

Según la convocatoria el encuentro será en el ingreso a Catriel y está previsto un corte total de circulación una vez iniciada la protesta. Los organizadores indicaron que únicamente se permitirá el paso de automóviles y camiones durante el desarrollo inicial de la actividad. Luego, el tránsito quedará completamente interrumpido hasta que finalice la medida.

Además, solicitaron a los participantes concurrir con cubiertas y cartelería para reforzar el reclamo. La convocatoria difundida por los vecinos pone el foco en la necesidad de evitar nuevos accidentes y en la falta de respuestas estructurales para una ruta que registra permanentes denuncias por baches, deformaciones de la calzada y problemas de transitabilidad.

La convocatoria busca reunir a familias, trabajadores, productores y transportistas bajo una misma consigna: exigir inversiones que permitan recuperar las condiciones de seguridad de una de las principales vías de comunicación de la región.