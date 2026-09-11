El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la capital rionegrina registró en agosto una variación mensual de 2,14%, según el informe de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro. El acumulado bimestral fue de 4,81%, el trimestral de 6,61%, el semestral de 12,76% y el interanual alcanzó el 28,15%.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron las frutas y verduras. La banana subió 31,10%, la cebolla 30,19%, la papa 29,84% y el zapallo amarillo 46,67%, convirtiéndose en el rubro con mayor incremento del mes. También se registraron alzas en el salame (6,40%), el pan (6,72%), el vinagre (7,50%) y el guardapolvo escolar (9,47%).

En contraste, algunos alimentos mostraron bajas. La lechuga retrocedió 7,59%, la naranja 3,49%, la arveja en lata 4,06%, la harina de trigo 1,34%, la leche fresca 1,27% y el cordero 0,43%. También se verificaron descensos en indumentaria y artículos para el hogar, como las sábanas (-1,17%) y el termómetro digital (-1,11%).

El informe también reflejó variaciones en servicios y artículos de uso cotidiano. La electricidad aumentó 3,75%, mientras que el gas natural retrocedió 2,00%. En indumentaria se destacaron subas en el guardapolvo escolar (9,47%) y en el calzoncillo para hombre (8,69%), mientras que las sábanas (-1,17%) mostraron una baja. Estos movimientos complementan el comportamiento de los alimentos frescos, que fueron los principales impulsores de la inflación mensual.

Con estos resultados, el índice confirma un escenario de inflación sostenida en la capital provincial, con fuerte impacto en alimentos de consumo masivo y bienes estacionales.