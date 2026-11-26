La pileta Municipal de la Isla Jordán comenzó a prepararse para el verano. El Municipio de Cipolletti puso en marcha este miércoles 25 de noviembre los trabajos de mantenimiento en las piletas, con la intención de tenerlas listas para recibir al público durante diciembre.

Las tareas están a cargo de la empresa Emacon Oil & Gas SRL y contemplan una intervención integral sobre las superficies. La primera etapa incluye el arenado, un procedimiento que permite retirar impurezas, eliminar restos de materiales y detectar posibles deterioros en el hormigón.

Después se realizará el sellado de grietas con un sistema hidroexpansivo, diseñado para estructuras que permanecen en contacto con el agua. La última etapa será la aplicación de un esmalte poliuretánico de alta resistencia, similar al que se utiliza en embarcaciones, para proteger las piletas del sol y facilitar su limpieza.

El acondicionamiento actual se suma a las obras que el municipio realizó antes de la temporada 2025/26. En aquella oportunidad, los trabajos incluyeron la reparación de las piscinas, el sellado de grietas y la pintura de ambas estructuras.

También hubo mejoras en los sanitarios, vestuarios, oficinas, enfermería y sala de máquinas. Se repararon bombas y filtros, se renovó la cartelería y se construyó un nuevo quincho para ampliar los espacios de sombra. Después de esas intervenciones, el natatorio abrió sus puertas el 17 de diciembre de 2025.

Cuándo abrirá la pileta de la Isla Jordán

Para el verano 2026/27, el Municipio de Cipolletti prevé habilitar nuevamente el natatorio durante diciembre, aunque todavía no confirmó el día de apertura.

El predio cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, dos piletas para adultos y niños, sanitarios con duchas y sectores de descanso. Durante la temporada también dispone de servicio de guardavidas.