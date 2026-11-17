El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se metió de lleno en el debate por Argentina LNG. Ayer en la audiencia pública que se lleva a cabo en Sierra Grande, respaldó el proyecto energético impulsado por el Gobierno de Río Negro y planteó que su ciudad debe tener un lugar en el desarrollo que promete movilizar inversiones millonarias alrededor del gas de Vaca Muerta. Mientras tanto, hoy la discusión continúa con especialistas y vecinos que participan del segundo día de exposiciones.

Buteler no se limitó a expresar un apoyo político. También puso sobre la mesa un reclamo territorial: que las empresas, los proveedores y los comercios de Cipolletti puedan convertirse en parte de la cadena de servicios que demandará el proyecto. La cercanía con Vaca Muerta, los parques industriales y la presencia de firmas que ya trabajan para el sector fueron los argumentos que utilizó para justificar esa aspiración.

"En la audiencia pública de Sierra Grande respaldamos Argentina LNG y defendimos un logro del Gobierno de Río Negro: que nuestra provincia sea la puerta de salida al mundo del gas de Vaca Muerta", publicó el jefe comunal después de su participación.

En otro tramo de su mensaje, insistió en que Cipolletti tiene condiciones para captar parte de ese movimiento económico. "Si nos integramos al proyecto, podemos atraer más inversiones y abrirles nuevas oportunidades a nuestros proveedores y comercios", sostuvo. Y completó con una definición que apunta directamente al impacto local: quiere que más empresas se instalen en la ciudad y que los puestos de trabajo también alcancen a sus vecinos.

Argentina LNG: el segundo día

Este martes, en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, comenzó la segunda jornada del procedimiento de participación ciudadana, con exposiciones de especialistas, representantes de empresas e instituciones y, posteriormente, de las personas que se anotaron para expresar su posición.

Río Negro sostiene el espacio de participación para darle voz a la comunidad.

Durante la mañana expuso Juan Emilio Sala, investigador independiente del CONICET y director del Grupo de Investigación-Acción en Socio-Ecosistemas Marinos y Costeros, quien presentó recomendaciones y criterios regionales para la operación. También participaron Gustavo Chaab, por VMOS; Alejandro Antoff, por YPF Infraestructura; y Mario Figueroa, secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente.

La discusión ambiental comprende dos componentes centrales: las unidades flotantes de licuefacción y sus instalaciones asociadas en el Golfo San Matías, y el Complejo Industrial Río Negro. El primero contempla dos buques destinados a transformar el gas natural en gas natural licuado para su exportación, además de las conexiones submarinas y las instalaciones necesarias en tierra. El segundo incluye las instalaciones terrestres para el tratamiento y fraccionamiento del gas y de los líquidos asociados.

Los estudios también contemplan el Gasoducto Dedicado y el Poliducto, infraestructura necesaria para conectar las distintas partes del emprendimiento. No se trata, por lo tanto, de una sola obra, sino de un conjunto de instalaciones que deberá atravesar la evaluación ambiental correspondiente.

Concluido el bloque de especialistas invitados, la audiencia avanzó con las intervenciones de los ciudadanos inscriptos. Cada participante dispone de cinco minutos por cada Estudio de Impacto Ambiental que haya seleccionado al completar los formularios.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático conduce el procedimiento. Las opiniones y observaciones recogidas durante las jornadas serán analizadas por los equipos técnicos e incorporadas al proceso que desembocará en un dictamen técnico y, posteriormente, en una resolución ambiental.