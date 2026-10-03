“El país habla de Vaca Muerta, de Neuquén, de Cipolletti”: Buteler analizó los desafíos de la ciudad en su aniversario

Cipolletti atraviesa una etapa de crecimiento que, según el intendente Rodrigo Buteler, obliga a pensar desde ahora cómo será la ciudad en los próximos años. En el marco del 123° aniversario, el jefe comunal sostuvo que el desafío no es frenar la expansión sino lograr que avance con servicios, infraestructura y calidad de vida.

“Si por el lugar en el que está, geográficamente hablando, va a crecer sí o sí, no tenés forma de evitar ese crecimiento”, planteó Buteler en diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550. Para el intendente, la discusión pasa por otro lugar: “El tema es si vos lográs, como intendente, no evitar que crezca la ciudad, sino hacer que ese crecimiento se transforme en algo sustentable”.

La ubicación de Cipolletti dentro del Alto Valle está vinculada, según explicó, con una llegada constante de personas atraídas por la actividad económica regional. “El país habla de Vaca Muerta, el país habla de Neuquén, el país habla de Cipolletti. Así que necesariamente la gente viene para acá”, afirmó.

El crecimiento, sin embargo, también puede generar problemas si no está acompañado por obras. Buteler advirtió que una ciudad puede seguir expandiéndose aunque no tenga suficientes servicios, pero las consecuencias aparecen después. Mencionó como riesgos la falta de conectividad, los servicios deficientes y la contaminación de las napas.

“Va a crecer con calidad de vida y, si no le das servicios, va a venir igual. Se va a lotear igual esa parcela de tierra”, señaló. Y planteó una perspectiva de largo plazo: “Tenemos que crear un sistema que sea sustentable. Que funcione la ciudad mientras dure Vaca Muerta y que también funcione cuando Vaca Muerta termine”.

Cipolletti proyecta infraestructura para acompañar el crecimiento

La estrategia municipal que describió Buteler incluye obras de pavimento, agua y cloacas, además de espacios destinados a la actividad productiva. “Por eso asfaltamos, conectamos, hacemos muchas obras de cloacas y agua, parques industriales para generar trabajo, pero también protegemos las chacras productivas”, explicó.

El intendente también destacó la necesidad de conservar sectores que forman parte de la historia de Cipolletti. Entre ellos mencionó la Casa Peuser, la casa del doctor Salto y el Fortín Primera División.

“Tenemos muchos espacios de patrimonio histórico en los que hoy, desde la Municipalidad, decidimos invertir e inyectar recursos para ponerlos en condiciones y convertirlos en espacios culturales”, afirmó. El objetivo, según explicó, es que quienes llegan a la ciudad puedan conocer su historia y que los vecinos mantengan presente su identidad.

Uno de los cambios que espera la ciudad está relacionado con el Tren del Valle. Buteler confirmó que la expectativa es que el servicio vuelva a conectar Cipolletti con General Roca, operación que quedará en manos de Tren Patagónico, la empresa provincial.

“Esa empresa, que es provincial, una sociedad anónima de propiedad del Estado, se hace cargo del tren”, explicó. Según indicó, la incorporación de la estructura provincial permitirá comenzar a trabajar en la conexión ferroviaria hacia el este. “A partir de fin de año o principios del año que viene vamos a empezar a tener conectividad entre Cipolletti y Roca con el Tren del Valle”, anticipó.

“Siempre tenemos la expectativa de seguir creciendo para el lado de Río Negro, hacia Cinco Saltos y General Roca”, dijo.

La conectividad regional aparece como uno de los principales desafíos

El crecimiento de Cipolletti tiene una dificultad que excede los límites de la ciudad: la circulación diaria entre Río Negro y Neuquén. Buteler sostuvo que uno de los desafíos centrales es definir qué hacer con la traza ferroviaria y los cruces existentes.

“El desafío que tenemos es levantar la vía o correrla”, resumió.

Una de las alternativas que analiza la Provincia consiste en elevar la vía como solución de corto plazo. El intendente explicó que debajo del puente existen instalaciones de distintas empresas, entre ellas Camuzzi y EdERSA, lo que complejiza una intervención más profunda.

“Yo creo que una de las soluciones de corto plazo que está realizando la Provincia es levantar la vía”, señaló. El traspaso de rutas y trenes, agregó, permitiría intervenir sobre sectores que antes no estaban bajo la misma órbita.

La idea es avanzar primero con una intervención sobre la vía mientras se completa el proyecto ejecutivo para analizar un eventual corrimiento ferroviario y ordenar toda la traza vial. “De acá a fin de año vamos a tener novedades ciertas sobre hacia dónde va la cosa”, afirmó Buteler.

La otra discusión importante está relacionada con los accesos al Tercer Puente. El intendente señaló que el Gobierno provincial trabaja sobre un proyecto integral de conectividad y recordó el financiamiento acordado con el Consejo Federal de Inversiones para estudiar las conexiones entre Río Negro y Neuquén.

“Tenemos que tomar un pasito atrás ahí”, explicó Buteler, al señalar que las rutas transferidas requieren todavía avanzar sobre proyectos concretos. De todos modos, resumió el escenario con una frase: “Lo importante es que vamos para adelante”.

La dimensión del crecimiento también aparece en las estadísticas que maneja el municipio. Buteler afirmó que Cipolletti crece alrededor de un 3% anual, por encima del ritmo que consideró habitual para una ciudad.

“Más que la cantidad diaria, que es una estadística importante pero difícil de calcular, el tema es cuántas personas van a vivir en los próximos diez años”, explicó.

El movimiento económico también forma parte de ese escenario. Buteler mencionó nuevas inversiones comerciales, entre ellas Jaguar y Carrefour, y las vinculó con el consumo regional y con la llegada de nuevos desarrollos.

“Son inversiones comerciales que vienen con otros desarrollos comerciales”, explicó. Para el intendente, la actividad refleja un momento particular de Cipolletti y de la región.

En ese sentido, recordó una cena con empresarios de la ciudad en la que participaron alrededor de 900 personas. “Somos una ciudad que va para adelante y eso genera entusiasmo. Y eso se ve al caminar”, afirmó.

A partir de ese crecimiento, la discusión que plantea el intendente no se limita a sumar habitantes. La apuesta, según explicó, es que Cipolletti pueda incorporar servicios, infraestructura, transporte, espacios productivos y patrimonio sin perder las características que forman parte de su identidad.

“Que funcione la ciudad mientras dure Vaca Muerta y que también funcione cuando Vaca Muerta termine”, resumió Buteler al definir el objetivo de largo plazo.