La preocupación por la salud de Laura Tellechea, la joven policía de Maquinchao que resultó gravemente herida durante una persecución sobre la Ruta Nacional 23, continúa. La agente permanece internada en terapia intensiva del Sanatorio Juan XXIII de Roca, bajo monitoreo permanente del equipo médico, y deberá ser sometida a una cirugía por las importantes lesiones que sufrió al caer de un patrullero en movimiento. Ahora, su familia necesita conseguir donantes de sangre grupo O, factor RH positivo, para reponer las reservas necesarias para la intervención.

El cuadro de la joven uniformada presenta varias lesiones de consideración. Según el último comunicado difundido por sus familiares, Laura sufrió una luxación pélvica, una fractura de sacro y otra fractura en una de sus piernas. A ese diagnóstico se suma un esguince en el tobillo derecho y golpes en distintas partes del cuerpo, producto del violento impacto contra el asfalto.

La lesión en la zona pélvica y la fractura de sacro forman parte de las heridas que requieren especial atención médica. Por ese motivo, los profesionales tienen prevista una intervención quirúrgica, aunque la familia todavía no recibió precisiones sobre cuándo se realizará la operación. Mientras tanto, la joven continúa en terapia intensiva y es evaluada permanentemente.

En las últimas horas, además, sus familiares difundieron un pedido urgente de donantes de sangre. La solicitud es específicamente para personas con grupo O positivo y tiene como objetivo reponer la sangre que se necesita para afrontar la cirugía. Quienes puedan colaborar deben presentarse en el Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Juan XXIII, de 8 a 11, con el DNI.

El pedido volvió a poner en movimiento a familiares, amigos y vecinos de Maquinchao, que siguen con preocupación la evolución de la joven policía. La solidaridad se convirtió en una ayuda concreta para una familia que atraviesa días de incertidumbre, mientras espera que los médicos puedan avanzar con la operación y evaluar su evolución.

La persecución que terminó con una policía gravemente herida

El caso se remonta a la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando un camionero escapó de un control policial en Jacobacci y emprendió la fuga por la Ruta 23. El operativo se extendió hasta las inmediaciones de Los Menucos y terminó con la interceptación del vehículo. Posteriormente, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0,781 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante ese procedimiento se produjo la caída de Laura desde el patrullero.

Desde entonces, la situación de la agente generó una fuerte conmoción en la Región Sur. Su familia agradeció los mensajes de acompañamiento, pero también pidió responsabilidad frente a las versiones que circulan sobre su estado de salud. Aclararon que serán ellos quienes comuniquen las novedades a medida que reciban información de los profesionales médicos. Por ahora, la atención está puesta en conseguir los donantes, concretar la intervención quirúrgica y acompañar la recuperación de Laura.