La reforma de la Carta Orgánica de Bariloche arrancó con un escándalo político que dejó a un convencional en el centro de la tormenta. Adrián Grau, integrante de Estamos Haciendo Bariloche, recibió insultos y cánticos de repudio cuando fue convocado para recibir su diploma y jurar como constituyente. El detonante fueron antiguas publicaciones en redes sociales que se le atribuyen, con expresiones de reivindicación de la última dictadura militar. La ceremonia terminó con gestos obscenos, denuncias de insultos y una primera defensa política del intendente Walter Cortés.

El momento más caliente llegó cuando anunciaron el nombre de Grau. Desde distintos sectores del público comenzaron a escucharse voces que repetían «fueron 30 mil», en referencia a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. El repudio no fue casual ni surgió de una diferencia circunstancial con el espacio político al que pertenece. La reacción estuvo vinculada con mensajes atribuidos al convencional, entre ellos una frase de extrema gravedad: «A Videla le faltaron algunos». Otras publicaciones también habrían generado cuestionamientos por su contenido.

Lejos de bajar el tono, la escena escaló cuando Grau se levantó para recibir su diploma y avanzar con el juramento. Mientras desde el público continuaban los insultos y los cánticos, el convencional respondió levantando el dedo mayor hacia quienes lo repudiaban. La imagen terminó convirtiéndose en una de las postales más provocadoras de una ceremonia que debía marcar el comienzo institucional de la reforma y quedó atravesada por una disputa política e ideológica.

Pero el episodio no terminó allí. También hubo un fuerte cruce con Roxana Ferreyra, concejal de la bancada peronista, quien denunció que Grau la insultó cuando pasó junto a los ediles durante el acto. «Me dijo hija de puta», aseguró la dirigente, que cuestionó el comportamiento del convencional y advirtió que no piensa dejar pasar lo ocurrido. Ferreyra sostuvo que el episodio había superado cualquier diferencia política y anticipó que iniciará acciones, presentará una denuncia e impugnará la asunción de Grau.

El posteo que había hecho Adrián Grau, integrante de la lista Estamos Haciendo Bariloche en sus redes.

En paralelo, el escándalo sumó el repudio de organismos de Derechos Humanos, que cuestionaron la incorporación del convencional a la Convención Constituyente. El conflicto dejó así de ser una discusión limitada a las publicaciones en redes sociales y se trasladó al ámbito institucional, justo cuando Bariloche comienza a discutir la reforma de su principal norma de organización política. La controversia amenaza con convertirse en uno de los primeros focos de conflicto de un cuerpo que todavía debe iniciar el trabajo de fondo.

En medio de la tormenta, Walter Cortés fue consultado sobre la posibilidad de modificar la representación de Grau y eligió respaldar su continuidad. El intendente defendió el resultado de las urnas y rechazó que se lo aparte por el escándalo: "A Grau lo votó la gente. Sería faltarle el respeto a la gente sacarlo. Hay que respetar el mandato", afirmó. Su postura puso el acento en la legitimidad electoral, aunque dejó sin resolver los cuestionamientos que desataron la polémica.