Pidió una hamburguesa, nunca le llegó y casa de comida rápida deberá pagarle $350 mil

Lo que empezó como una compra común de comida rápida terminó convertido en un problema judicial para una de las cadenas gastronómicas más conocidas del mundo. Una mujer de Cipolletti pagó un pedido a través de la aplicación de McDonald's, se presentó en el local para retirarlo y se encontró con una respuesta inesperada: no podían entregarle los productos porque la operación no se había procesado correctamente. El desenlace llegó varios meses después con una demanda amparada en la Ley de Defensa del Consumidor, con un acuerdo por 350 mil pesos que deberá pagar Arcos Dorados Argentina S.A., la firma que opera la marca en el país.

El episodio ocurrió el 28 de mayo, cuando la consumidora realizó la compra mediante la aplicación de la cadena para retirar personalmente el pedido en un establecimiento ubicado dentro de un shopping de Neuquén. La plataforma le confirmó que había recibido la operación, por lo que se dirigió al comercio convencida de que solamente tenía que buscar la comida que había pagado.

Sin embargo, al llegar se encontró con que la hamburguesa y el resto de los productos no estaban disponibles para su entrega. Los empleados le explicaron que la transacción no se había procesado correctamente. El problema ya no era solamente quedarse sin la comida: también había pagado por algo que nunca recibió.

A partir de allí comenzó otro recorrido, bastante menos apetitoso que el menú elegido. La mujer intentó recuperar el dinero a través del asistente virtual de la empresa y también mediante correos electrónicos. Pero las gestiones no consiguieron resolver el inconveniente y el reclamo quedó sin una respuesta satisfactoria.

Frente a ese escenario, decidió llevar el conflicto a la Justicia de Paz de Cipolletti. La demanda fue presentada contra Arcos Dorados Argentina S.A. y contempló distintos conceptos indemnizatorios: la devolución del dinero abonado con intereses, una compensación por daño moral y la aplicación de daño punitivo. La pretensión económica superaba el millón de pesos.

Pero la respuesta de la empresa tampoco apareció en el expediente. La firma fue debidamente notificada, aunque no contestó la demanda ni se presentó a la audiencia de conciliación convocada por el juzgado. Ante esa situación, el tribunal hizo efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial.

Finalmente, el conflicto encontró una salida a través de un acuerdo entre las partes. Arcos Dorados Argentina S.A. se comprometió a pagarle 350 mil pesos a la consumidora, mediante una transferencia bancaria dentro de los 30 días contados desde la firma del convenio.

El entendimiento fue presentado ante el juzgado y homologado judicialmente, lo que le otorga fuerza obligatoria y permite exigir su cumplimiento. No se trató de una condena dictada después de un juicio con sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino de una solución acordada por las partes y aprobada por la Justicia.

La demanda en el marco del artículo 53 de l a Ley de Defensa del Consumidor 24.240 que establece el beneficio de justicia gratuita, lo que significa que cualquier consumidor o usuario puede iniciar un juicio contra una empresa o proveedor sin tener que pagar tasas judiciales, sellados ni gastos iniciales del proceso. Esta protección también cubre las costas del juicio (como honorarios de peritos y abogados de la otra parte) si el consumidor pierde la demanda, garantizando así que el miedo a afrontar costos altos no le impida reclamar sus derechos. El beneficio se aplica de forma automática desde el inicio del reclamo y solo puede quitarse si la empresa demandada demuestra en un trámite aparte que el consumidor tiene solvencia económica suficiente para afrontar esos gastos por su cuenta.