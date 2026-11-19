Un proyecto ingresado a la Legislatura de Río Negro propone que cada estudiante de nivel inicial y primario reciba un módulo alimentario mensual para llevar a su hogar, como complemento de la asistencia que actualmente brinda el Estado a través de los comedores escolares.

La iniciativa, impulsada por legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, crea el denominado Programa Provincial de Seguridad Alimentaria para las Infancias y establece que su implementación no podrá afectar ni reemplazar el Servicio de Alimentación Escolar (SAE) que actualmente funciona en los establecimientos educativos.

La propuesta establece que cada alumno de los niveles inicial y primario sea beneficiario de una entrega mensual de alimentos, aunque también habilita ampliar esa asistencia si las condiciones presupuestarias lo permiten. Además, prevé adecuaciones específicas para estudiantes con diagnósticos de celiaquía, diabetes, alergias alimentarias u otras condiciones de salud que requieran una alimentación diferenciada.

El argumento: la situación social de las familias

Los autores sostienen que la iniciativa responde al deterioro de las condiciones económicas que atraviesan numerosos hogares rionegrinos. Entre los fundamentos citan datos de UNICEF que indican que más del 42% de niñas, niños y adolescentes viven en hogares bajo la línea de pobreza, mientras que una parte de ellos se encuentra en situación de indigencia.

Según el proyecto, muchas familias afrontan dificultades crecientes para garantizar una alimentación adecuada y, en algunos casos, recurren al endeudamiento para afrontar gastos básicos vinculados con la comida. La propuesta establece que el programa deberá contar con una partida presupuestaria específica dentro del Presupuesto Provincial.

Además, incorpora una cláusula destinada a evitar que una eventual reducción o eliminación de fondos nacionales provoque la suspensión de las entregas. El texto también aclara que la implementación no podrá financiarse mediante recortes en otras partidas de asistencia social ya existentes.

La iniciativa contempla la creación de un registro de entregas y la elaboración de informes anuales dirigidos a la Legislatura. Esos reportes deberán incluir información sobre la cantidad de módulos distribuidos, familias alcanzadas, recursos invertidos y controles de calidad realizados sobre los alimentos entregados.

Otro de los puntos destacados es que parte de los productos deberían provenir de la producción rionegrina, buscando fortalecer el consumo de alimentos elaborados en la provincia y generar oportunidades para productores locales.