La basura podría cambiar de destino en las escuelas de Río Negro. Un proyecto presentado en la Legislatura busca que los establecimientos educativos de toda la provincia incorporen contenedores diferenciados, señalización y contenidos obligatorios para enseñar a separar los residuos desde el origen. La propuesta apunta a modificar hábitos desde las aulas y establece un plazo máximo de dos ciclos lectivos para completar la implementación del sistema.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Marcela González Abdala, Martina Lacour y César Domínguez. El proyecto propone modificar la Ley Orgánica de Educación para que el Consejo Provincial de Educación incorpore la enseñanza sobre separación de residuos y gestión integral de residuos sólidos urbanos de manera “sistemática y transversal” en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.

Pero el plan no se limitaría a sumar contenidos en las clases. También contempla que las escuelas implementen progresivamente sistemas de separación en origen, con recipientes diferenciados y señalización adecuada. El plazo previsto es de dos ciclos lectivos desde la reglamentación de la norma, que el Poder Ejecutivo debería dictar dentro de los 90 días posteriores a su promulgación, si el proyecto se convierte en ley.

Para llevar adelante la propuesta, se prevé la posibilidad de firmar convenios con municipios, comisiones de fomento, cooperativas de recuperadores urbanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. La articulación con estos sectores buscaría facilitar la puesta en marcha de las medidas y vincular el trabajo escolar con la gestión de los residuos en cada comunidad.

En los fundamentos, los autores advierten que las acciones de educación ambiental ya existen en las escuelas rionegrinas, pero sostienen que no “siempre se encuentran sistematizadas ni garantizadas de manera uniforme en todo el territorio provincial”. Por eso, consideran necesario establecer una política pública que garantice la continuidad de estas prácticas y evite que su aplicación dependa de iniciativas aisladas.

Los legisladores también remarcan que “la educación se posiciona como una herramienta estratégica para generar cambios culturales profundos”. Según argumentan, los estudiantes pueden convertirse en multiplicadores de hábitos ambientales en sus hogares y barrios, mientras que la capacitación docente continua será fundamental para sostener la propuesta.

El proyecto se enmarca en la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral y en la Ley 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Ahora, la iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo: si obtiene aprobación, abrirá el camino para que las escuelas de Río Negro incorporen la separación de residuos tanto en sus prácticas cotidianas como en la formación de sus estudiantes.