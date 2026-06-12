Un hallazgo cargado de misterio movilizó a la Policía de Río Negro y a la Justicia en la zona de Fortín Castre, a unos 70 kilómetros de Pomona. Restos óseos y una zapatilla fueron encontrados a la vera del río Negro, lo que derivó en un procedimiento a cargo de la Comisaría 71° y la Fiscalía, que ya inició una causa judicial para determinar el origen de los huesos y establecer si podrían estar vinculados con alguna persona desaparecida.

Cómo fue el hallazgos de restos óseos a la vera del Río Negro

El descubrimiento ocurrió en una zona rural, alejada de los centros urbanos y rodeada por extensos campos que bordean el río. Según trascendió, todo comenzó cuando un grupo de cazadores observó una zapatilla sobre la costa. Lo que parecía un elemento aislado terminó transformándose en una escena mucho más compleja y preocupante.

A medida que se realizó una inspección más minuciosa del lugar, fueron hallados restos óseos en las inmediaciones. La situación encendió inmediatamente las alarmas y motivó la intervención de las autoridades judiciales, que dispusieron preservar la zona para evitar la contaminación de posibles evidencias.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 71° de Pomona y peritos de Criminalística trabajaron durante varias horas en el sector para documentar la escena y recolectar todos los elementos de interés para la investigación. El operativo se desarrolló con absoluto hermetismo debido a la sensibilidad del caso y a la necesidad de resguardar información clave.

Posteriormente, los restos fueron levantados por el personal especializado y trasladados al Cuerpo Médico Forense, donde serán sometidos a distintos estudios periciales. Los expertos buscarán determinar en primer lugar si efectivamente corresponden a una persona y, en caso afirmativo, establecer características que permitan avanzar hacia una eventual identificación.

Además, una de las líneas de trabajo apunta a realizar cotejos con registros de personas desaparecidas. Por el momento no existe información oficial que permita vincular el hallazgo con algún caso en particular, aunque esa posibilidad forma parte de las hipótesis que ahora deberán analizar los investigadores.