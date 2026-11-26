El informe de gestión que Diego Santilli presentó ante el Senado dejó una radiografía bastante particular de Río Negro. Fueron 67 preguntas que los senadores justicialistas Ana Inés Marks y Martín Soria llevaron al Gobierno nacional y que terminaron exponiendo una serie de problemas que atraviesan a la provincia: jubilados que perdieron cobertura de medicamentos, programas sociales sin nuevos desembolsos, rutas nacionales con responsabilidades transferidas a medias y actividades productivas que siguen esperando respuestas.

El reparto de las consultas también tuvo una lectura política. Marks presentó 49 preguntas y Soria otras 18. Mientras que el libertario Enzo Fullone no realizó consultas. De esta manera, los 67 interrogantes vinculados con Río Negro quedaron concentrados en los dos representantes del peronismo, que consiguieron respuestas oficiales sobre cuestiones que afectan directamente a miles de habitantes.

Jubilados sin medicamentos gratuitos

Uno de los capítulos más contundentes apareció en las respuestas sobre el PAMI. Los números oficiales muestran que en diciembre de 2023 había 53.488 afiliados rionegrinos con acceso a medicamentos con cobertura del 100%. En septiembre de 2026, esa cantidad se había reducido a 30.222. La diferencia es brutal: 23.266 personas dejaron de integrar el grupo que recibía los remedios gratuitos.

Pero el deterioro no termina ahí. El organismo acumuló 19.537 quejas y reclamos en Río Negro entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026. Además, registró 61 egresos de trabajadores y actualmente cuenta con 135 agentes en la provincia.

La situación de los jubilados también aparece reflejada en otro dato: 79.785 rionegrinos perciben hasta un haber mínimo, mientras que 78.108 cobraron en octubre el bono de $70.000, un refuerzo que permanece congelado y fuera del mecanismo de movilidad jubilatoria.

Programa Acompañar: sin pagos desde 2025

Otro de los datos más sensibles surgió de las consultas de Marks sobre las políticas nacionales destinadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

El Ministerio de Justicia reconoció que desde enero de 2025 no se registran nuevos pagos efectivos del Programa Acompañar. Sin embargo, la respuesta dejó otro interrogante: el Gobierno no informó cuántas beneficiarias permanecen activas ni cuántas fueron incorporadas durante 2026.

La situación del patrocinio jurídico gratuito tampoco resulta alentadora. De los 35 profesionales que integran ese servicio en todo el país, solamente uno está destinado a Río Negro.

Durante 2025 y 2026 no hubo reuniones del Consejo Federal de Derechos Humanos ni del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, entre otros espacios institucionales.

Rutas 22 y 151: Nación no soltó la jurisdicción

En materia de infraestructura, las respuestas de Economía dejaron otra situación que merece atención. El Gobierno confirmó que, mediante un convenio, Río Negro asumió la gestión integral, el mantenimiento, las obras de mejoramiento y el control operativo de las rutas nacionales 22 y 151.

Sin embargo, hay una particularidad: Nación aclaró que no transfirió la titularidad ni la jurisdicción de esos corredores.

Mientras tanto, para el puente sobre el río Colorado, que conecta Río Colorado con La Adela, el organismo informó que está terminando la documentación técnica para licitar su reparación. Aseguró que las evaluaciones descartan riesgos estructurales, aunque todavía no hay una obra ejecutándose.

Tampoco hubo precisiones sobre los plazos ni los montos necesarios para completar los 41 kilómetros pendientes de pavimentación de la Ruta Nacional 23.

El Gobierno reconoció que actualmente no hay obras públicas en ejecución dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El panorama se completa con un listado bastante reducido de trabajos vigentes en el acuerdo marco con Río Negro: dos edificios de la Universidad Nacional de Río Negro, en Villa Regina y Bariloche, y dos planes cloacales, en Catriel y General Roca. El Colector Costero de Bariloche, en tanto, figura como finalizado y transferido.

VMOS: marzo de 2027

El Ministerio de Economía confirmó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la terminal de exportación de Punta Colorada tienen previsto comenzar a operar en marzo de 2027. El proyecto está incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y representa una transformación para la costa atlántica rionegrina.

La fecha no es un detalle menor. Detrás de esa infraestructura hay inversiones millonarias, expectativas de empleo, movimiento económico y la posibilidad de convertir a Punta Colorada en una plataforma estratégica para la exportación de petróleo.

Por otra parte, Martín Soria también reclamó precisiones sobre la reforma del Régimen de Zona Fría. El Gobierno ratificó que la bonificación del 50% sobre el precio del gas seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. Sin embargo, evitó responder cuántos usuarios rionegrinos reciben el beneficio, cuánto podría aumentar una factura de invierno y cuántos hogares sufrieron cortes por falta de pago.

Fruticultura: importaron más de 10.000 toneladas

En una provincia donde la producción de peras y manzanas sigue siendo la principal actividad económica, las respuestas de SENASA también dejaron información para analizar.

Entre enero de 2024 y el 11 de noviembre de 2026 ingresaron al país 10.451,33 toneladas de peras y manzanas frescas importadas.

Además, durante 2025 no realizó transferencias de fondos a Río Negro. En 2024 había girado $210,63 millones al organismo mendocino ISCAMEN para la provisión de pupas estériles destinadas al control de la mosca de los frutos a través de FUNBAPA.

El Gobierno informó que la declaración de emergencia agropecuaria por heladas y granizo habilitó prórrogas impositivas y la suspensión de ejecuciones fiscales en los departamentos de General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy.

ATN en cero y menos fondos para los bosques rionegrinos

Los registros oficiales confirmaron que Río Negro recibió un único Aporte del Tesoro Nacional de $5.000 millones el 7 de febrero de 2025, destinado a atender una emergencia ígnea, social, económica, habitacional y agropecuaria.

Durante 2026, en cambio, la provincia no recibió ningún ATN.

A ese escenario se suma la distribución del Fondo de Bosques Nativos. Para este año, Río Negro tiene asignados $247.488.444, una cifra inferior a la que recibieron Neuquén, con $500,9 millones; Chubut, con $458 millones, y Tierra del Fuego, con $382,4 millones.

También hubo una respuesta con consecuencias presupuestarias para el futuro: respecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Ministerio de Justicia aclaró que los $23.739 millones previstos por la ley no fueron calculados para cubrir las necesidades operativas de las 24 jurisdicciones.