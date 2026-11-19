Río Negro consiguió el primer puesto entre las 24 jurisdicciones argentinas en el ranking de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) que mide las condiciones para atraer inversiones en data centers e infraestructura digital. Con 4,25 puntos sobre 5, la provincia superó a Buenos Aires, que obtuvo 4,20, y Neuquén, con 4,10. El resultado pone a la provincia en una posición privilegiada para competir por proyectos vinculados con inteligencia artificial, almacenamiento de datos y nuevas tecnologías.

La provincia alcanzó la calificación máxima en tres de los cinco factores analizados. Se destacó por la disponibilidad de energía, las alícuotas de Ingresos Brutos y los regímenes de promoción de inversiones. Son tres condiciones centrales para las empresas que necesitan instalar infraestructura tecnológica de gran escala y garantizar su funcionamiento.

Pero el ranking no se construyó solamente con ventajas impositivas. CABASE también evaluó la disponibilidad de conectividad, la confiabilidad del suministro eléctrico, la infraestructura de fibra óptica y la existencia de recursos humanos capacitados. En ese escenario, la provincia consiguió imponerse frente a distritos con mayor desarrollo económico y concentración empresarial.

Detrás de ese posicionamiento aparece ALTEC, la empresa tecnológica provincial que acumula más de 40 años de experiencia. Su trabajo incluye redes de fibra óptica, radiofrecuencia y conectividad satelital, administración de data centers y soluciones de Internet de las Cosas aplicadas, entre otras áreas, a la seguridad ciudadana.

El relevamiento asignó un peso del 30% a la disponibilidad energética y otro 30% a la conectividad. Los incentivos a la inversión representaron el 20%, mientras que las condiciones impositivas y el desarrollo de talento e investigación tuvieron una ponderación del 10% cada uno. Río Negro logró destacarse especialmente en los aspectos que pueden definir la llegada de grandes inversiones tecnológicas.

El desafío ahora será convertir ese primer puesto en proyectos concretos, empresas que se radiquen, puestos de trabajo y nuevas inversiones. Porque encabezar un ranking es una ventaja, pero no garantiza por sí mismo que los capitales lleguen ni que las oportunidades se transformen en actividad económica.