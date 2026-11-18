Río Negro se ubicó entre las jurisdicciones con mejores indicadores sociales del país luego de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la posicionara en el tercer lugar del Índice de Desarrollo Humano (IDH) provincial.

El informe, dado a conocer a fines de octubre, le asignó a la provincia un índice de 0,775, por encima del promedio nacional de 0,749. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza registraron valores superiores, mientras que Neuquén completó el grupo de jurisdicciones con mejores resultados del país.

La medición analiza variables vinculadas con la educación, la salud y las condiciones de vida de la población, consideradas los principales componentes para evaluar el desarrollo humano.

La educación aparece entre los puntos fuertes

Uno de los aspectos destacados del informe es el desempeño educativo de Río Negro. Según el estudio, la provincia integra el grupo de jurisdicciones con mejores resultados del país en indicadores vinculados a alfabetización, escolarización, trayectorias educativas y niveles de aprendizaje.

A diferencia de otras provincias que muestran fuertes contrastes entre distintas áreas, el PNUD destacó que Río Negro presenta un desempeño relativamente equilibrado entre educación, salud y nivel de vida, una característica que explica buena parte de su ubicación dentro del ranking nacional.

Además del desempeño educativo, el informe señala que la provincia mantiene indicadores favorables en materia sanitaria y en las condiciones generales de vida de la población. Este equilibrio entre distintas variables es uno de los elementos que el organismo internacional considera clave al momento de evaluar el desarrollo humano, ya que evita que una buena posición dependa exclusivamente de factores económicos.

Un indicador que mide más que la economía

El Índice de Desarrollo Humano es una herramienta utilizada por las Naciones Unidas para medir el nivel de bienestar de la población más allá de los ingresos económicos. Para elaborar este indicador se consideran variables relacionadas con la esperanza de vida, el acceso a la educación y el nivel de vida, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia de las condiciones en las que viven las personas.

El resultado ubicó a Río Negro entre las provincias con mejor desempeño del país y la consolidó dentro del grupo de jurisdicciones con mayores niveles de desarrollo humano de Argentina.