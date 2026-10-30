Después de la suspensión del año pasado, la Fiesta Nacional de la Pera volverá a formar parte del calendario 2027 de Allen. El anuncio fue realizado por el intendente Marcelo Román, quien confirmó que el festejo regresará durante enero, aunque advirtió que tendrá características muy diferentes a las de las últimas ediciones.

Acompañado por la jefa de Gabinete, María Contreras, el intendente aseguró que el municipio ya comenzó a trabajar en la organización de la celebración e invitó a instituciones, emprendedores y vecinos interesados a sumarse a la propuesta.

Durante el anuncio, Román evitó adelantar detalles específicos sobre el formato que tendrá el acontecimiento, aunque definió desde el inicio que se tratará de una edición especial. “La fiesta se realizará en el mes de enero, está en nuestras intenciones. Será diferente, atípica y vamos a darle participación a todos los vecinos”, sostuvo el jefe comunal.

Además, remarcó que la celebración mantiene un fuerte valor simbólico para la ciudad. “Trabajaremos para realizar una fiesta que es nuestro orgullo. La Fiesta de la Pera se hace”, aseguró.

El regreso después de la suspensión

La confirmación llega después de que la edición 2026 no pudiera realizarse. La suspensión se produjo tras una etapa marcada por cuestionamientos vinculados al manejo de recursos públicos y por el elevado costo que demandó una de las últimas ediciones de la fiesta, que superó los 600 millones de pesos según diferentes antecedentes y debates públicos registrados en la ciudad.

En ese contexto, las declaraciones del intendente anticipan una organización más austera y con un perfil diferente al de los grandes festivales que caracterizaron a Allen durante años. Ahora la principal incógnita gira en torno a cómo será la celebración y cuáles serán las actividades previstas para una fiesta considerada una de las más representativas del Alto Valle.

Desde el municipio señalaron que próximamente se conocerán más detalles sobre la programación y la modalidad de participación de instituciones, productores, artistas y vecinos.

Mientras tanto, el anuncio reabre el debate sobre el futuro de uno de los festejos más emblemáticos de la ciudad, cuyo regreso era reclamado por distintos sectores de la comunidad.