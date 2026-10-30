Un operativo antidrogas en el barrio Colonizadora del Sud de Allen terminó con el secuestro de 312 dosis de cocaína, más de $242.000 en efectivo y una pistola calibre 22. El procedimiento fue el resultado de una investigación de dos meses que comenzó con una denuncia anónima al 0800-333-4124 y dejó a tres personas a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento se realizó el jueves por la tarde y se extendió hasta la madrugada del viernes. Personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen encabezó las tareas, con el apoyo del Grupo Especial COER de Roca, que tuvo a su cargo el ingreso al inmueble ubicado sobre calle Cerros Colorados al 720, en cercanías de Francisco de Nevares.

Adentro de la vivienda, los efectivos encontraron cocaína distribuida en 312 dosis. El pesaje total arrojó 159,8 gramos. Pequeñas bagullos que estaban preparadas en porciones individuales para la venta.

Pero el hallazgo no terminó con los estupefacientes. Durante la requisa también aparecieron $242.560 en efectivo, tres cámaras de videovigilancia y un teléfono celular Motorola perteneciente a uno de los investigados. Las cámaras y el dispositivo telefónico quedaron incorporados al conjunto de elementos secuestrados y podrían aportar información para reconstruir los movimientos y las comunicaciones vinculadas con la actividad investigada.

Sin embargo, uno de los datos más delicados del procedimiento fue el hallazgo de un arma de fuego. Se trata de una pistola Bersa Thunder calibre 22, acompañada por dos cargadores y ocho municiones. Su presencia dentro de la vivienda abrió otro interrogante sobre las condiciones en las que se desarrollaba la actividad bajo investigación.

Como resultado del operativo, tres personas de 49, 25 y 27 años fueron detenidas por infracción a la Ley Nacional 23.737 a disposición de la Justicia Federal.

La investigación se extendió durante dos meses y tuvo su origen en una denuncia anónima recibida a través del 0800-333-4124. A partir de esa información se desarrollaron las tareas que desembocaron en el allanamiento del barrio Colonizadora del Sud y en el secuestro de la cocaína, el dinero, las cámaras, el celular y el arma.



