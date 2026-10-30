Un adolescente de 16 años protagonizó una seguidilla de intentos de robo de motos en Roca, amenazó con un cuchillo a un joven que intentó impedir que le llevara su vehículo y atacó a piedrazos a una mujer que salió a perseguirlo. La joven terminó derrapando sobre el asfalto y sufrió múltiples escoriaciones. El delincuente escapó, se quitó la campera e intentó pasar inadvertido sentado en un banco de un paseo, pero fue localizado a través de las cámaras del Centro Inteligente de Seguridad y terminó detenido.

Todo comenzó alrededor de las 19:30, cuando los llamados al 911 RN Emergencias comenzaron a multiplicarse. Primero denunciaron que un desconocido intentaba robar una moto. La descripción apuntaba a un joven vestido con ropa deportiva negra con franjas blancas y una mujer que lo acompañaba. Minutos después llegó otra alerta: el mismo individuo habría intentado sustraer una segunda moto.

Seguidillas de intentos de robos

La secuencia continuó con un nuevo aviso desde la esquina de Villegas y Urquiza, donde denunciaron otro episodio delictivo. El delincuente había escapado en dirección a Damas Patricias. Los distintos llamados permitieron advertir que no se trataba de un hecho aislado, sino de una sucesión de intentos de robo en distintos sectores de la ciudad.

Pero el episodio más violento ocurrió cuando intentó llevarse una Keller 110cc. que estaba estacionada frente a una vivienda de calle Tres Arroyos. El propietario escuchó ruidos extraños y salió a revisar qué sucedía. Allí descubrió al intruso intentando llevarse la moto. Al verse descubierto, el adolescente no dudó: exhibió un cuchillo tipo Tramontina y amenazó directamente al dueño del vehículo para escapar.

La violencia escaló

La violencia no terminó con esa amenaza. Una joven de 23 años intentó seguirlo a bordo de otra moto y el sospechoso respondió arrojándole piedras. La agresión provocó que perdiera el control del rodado y derrapara pesadamente sobre el asfalto. La mujer sufrió múltiples escoriaciones y quedó en estado de shock. Mientras tanto, el atacante continuó su fuga por calle Ayala y luego por Rosario, llevando el cuchillo en la mano.

A partir de las características aportadas por las víctimas y los testigos, los operadores del Centro Inteligente de Seguridad comenzaron a seguir sus movimientos mediante las cámaras. El sospechoso fue localizado en el paseo de San Juan y Canal Grande. Se había quitado la campera y estaba sentado en uno de los bancos, frente a calle Kennedy. Después de amenazar a un joven y atacar a piedrazos a una mujer, intentaba pasar inadvertido mientras la Policía lo buscaba.

Sin embargo, el seguimiento permitió establecer dónde estaba. Un móvil policial llegó hasta el lugar y detuvo al adolescente, de 16 años. Durante la identificación vestía una remera azul oscura y un pantalón deportivo verde oscuro con franjas blancas. La campera que coincidía con la descripción inicial ya no estaba puesta. Los efectivos rastrillaron el sector y encontraron debajo de uno de los bancos el cuchillo Tramontina, con sierra y mango de plástico negro, que habría utilizado para amenazar a las víctimas.

La fiscal de turno dispuso la detención formal del adolescente, la intervención del SENAF y el inicio de actuaciones por robo de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.