La búsqueda del camionero de Entre Ríos que habría caído al canal principal de riego de Cinco Saltos concluyó este jueves su segunda jornada sin novedades sobre su paradero. Los equipos que participan del operativo retomarán las tareas este viernes 20 de noviembre, desde las primeras horas de la mañana.

El despliegue se concentró en las inmediaciones del sector conocido como Puente Blumetti y en distintos puntos del canal, siguiendo el curso del agua aguas abajo. Durante la jornada, los efectivos recorrieron los caminos laterales y sectores de compuertas para ampliar el rastrillaje.

El lugar desde el cual habría caído el camionero oriundo de Entre Ríos al canal de riego en Cinco Saltos - Foto: Archivo

Cómo continuará la búsqueda del camionero en Cinco Saltos

Para este viernes está previsto retomar el trabajo con recursos tanto por agua como por tierra. El dispositivo incluye kayaks, un dron y recorridas a pie por ambas márgenes del canal.

La búsqueda comenzó el miércoles, luego de que un transeúnte señalara haber visto al hombre a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos. Durante esa primera jornada, los rastrillajes se extendieron desde el sector de juegos infantiles hacia el predio industrial y la usina, con equipos que trabajaron tanto dentro del agua como en las zonas aledañas.

Qué fuerzas participan del operativo

El procedimiento cuenta con la intervención de efectivos de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural, Defensa Civil y personal de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos.

Los equipos continuarán con el despliegue este viernes, en un nuevo intento por localizar al camionero, mientras se mantiene la búsqueda a lo largo del canal principal de riego.