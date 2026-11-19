La búsqueda del hombre que cayó a las aguas del canal principal de riego en Cinco Saltos sumó este jueves 19 de noviembre nuevos detalles sobre su identidad y las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Se trata de un camionero oriundo de Entre Ríos, que se encontraba en el Parque Industrial esperando realizar una carga cuando desapareció en el cauce.

El operativo comenzó durante la tarde del miércoles 18 de noviembre luego de que un vecino advirtiera una situación desesperante: un hombre dentro del agua levantaba los brazos pidiendo ayuda mientras era arrastrado por la corriente. La alerta movilizó de inmediato a bomberos, policías y personal de emergencia de la ciudad.

Intentaron rescatarlo, pero la corriente lo arrastró

Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos. Según el reporte oficial, lograron observar a la víctima debajo del agua y una bombera ingresó al canal con equipamiento de seguridad para intentar alcanzarlo. Sin embargo, la fuerza de la corriente complicó el rescate y el hombre fue arrastrado aguas abajo hasta perderse de vista.

A partir de ese momento se desplegó un amplio rastrillaje sobre distintos sectores del canal principal de riego, con recorridas por tierra y agua para intentar localizarlo.

El camión fue hallado junto al canal

Mientras se desarrollaba la búsqueda surgieron elementos que permitieron reconstruir qué hacía el transportista antes de desaparecer. Trabajadores de empresas radicadas en el Parque Industrial alertaron sobre la presencia de un camión Mercedes Benz estacionado con una puerta abierta y una garrafa en el exterior. Al verificar la situación, efectivos policiales encontraron el vehículo sin ocupantes.

A pocos metros hallaron además trapos, un cepillo de lavado manual y señales de actividad reciente junto a una bajada de hormigón que conduce al canal. Según declararon testigos, el conductor aprovechaba el tiempo de espera previo a una carga para limpiar la unidad.

Tras el hallazgo del camión intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Por disposición de la fiscalía de turno, el vehículo quedó secuestrado y bajo custodia policial mientras avanza la investigación. También comenzaron a analizarse registros de cámaras de seguridad ubicadas en el acceso al Parque Industrial.

En paralelo, durante este jueves continuaron los rastrillajes con la participación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, efectivos de la Comisaría 7°, de la Comisaría 43°, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo y Defensa Civil.

Las tareas incorporaron drones, embarcaciones y recorridas por ambas márgenes del canal con el objetivo de ampliar el área de búsqueda.