La educación técnica del Valle Medio sumó dos nuevos espacios para formar a sus estudiantes. El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) recibió una donación de dos módulos aula de la empresa Techint-Sacde, que también se hizo cargo del traslado hasta Chimpay. Las estructuras ya están instaladas en el Espacio Educativo Productivo del instituto y representan una mejora concreta para las condiciones de aprendizaje.

La entrega fue recibida por la directora del CEAER, Valeria Zoratti, junto a docentes y parte del equipo técnico. Para la institución, no se trata solamente de incorporar infraestructura: los nuevos módulos permitirán ampliar y mejorar los espacios destinados a la formación, en un ámbito pensado para vincular la educación con la producción.

Zoratti definió la llegada de las aulas como un hecho histórico para el instituto y destacó la posibilidad de que los estudiantes cuenten con mejores condiciones para aprender. La directora también remarcó que el aporte fortalece el proyecto educativo que el CEAER desarrolla en Chimpay, con la mirada puesta en generar más oportunidades de formación para la región.

Detrás de la donación hubo más de un año de trabajo y contactos entre la institución y la empresa. Según explicó la directora, los vínculos construidos durante ese período fueron clave para avanzar con las gestiones y transformar una necesidad concreta en una mejora que ya está en el lugar. En ese recorrido destacó especialmente el acompañamiento de Juan Carlos Pais, quien actuó como nexo para acercar oportunidades al centro educativo.

Con las dos aulas ya instaladas, el Espacio Educativo Productivo de Chimpay cuenta con mejores condiciones para continuar sus actividades. Para el CEAER, el desafío ahora es aprovechar esta incorporación y sostener las gestiones que permitan ampliar las oportunidades de formación técnica en una región donde la educación y la producción tienen mucho para construir en común.