La fe los empuja desde hace más de tres décadas. Sobre los caballos, un grupo de peregrinos volvió a emprender el viaje desde Allen hacia Chimpay para encontrarse con la figura de Ceferino Namuncurá.

La travesía forma parte de la Cabalgata de la Fe y la Amistad, una iniciativa que Miguel Martínez, presidente de la Asociación Gauchos Libres de Allen, sostiene desde hace 32 años. En esta edición viajan ocho cabalgantes y dos personas que acompañan el recorrido en vehículos de apoyo.

Mientras avanzaban a pocos kilómetros de Chichinales, Martínez resumió, en diálogo con Entretiempo por AM550, la razón que mantiene viva la cabalgata desde sus primeros años: “La fe. La fe es lo que nos mueve hace tantos años”.

El jinete explicó que su vínculo con los caballos comenzó en la juventud, cuando participaba en carreras. Con el paso del tiempo dejó esa etapa atrás y se volcó a las destrezas criollas y las cabalgatas. De ese camino nació la peregrinación que cada año une Allen con Chimpay.

El sacerdote Alexis Julio Oser, a cargo de la parroquia Santa Catalina de Allen, decidió sumarse por primera vez a la peregrinación a caballo

Para Martínez, Ceferino Namuncurá ocupa un lugar central en ese viaje. “Para mí principalmente, Ceferino significa un guía sanador. Por eso todos los años vamos a agradecerle”, contó.

El grupo cambia con cada edición. Algunos peregrinos regresan y otros se suman por primera vez, pero la travesía continúa. “A veces somos muchos y otras veces somos menos, pero siempre estamos”, aseguró Martínez.

La cabalgata une a padre e hija desde hace más de dos décadas

Esta edición tiene además un componente familiar. Miguel Martínez viaja junto a su hija, quien lo acompaña en el camino desde hace más de 20 años. “Para mí significa mucho. Yo ya soy grande, cumplí 72 años. No es lo mismo hacer esto ahora que cuando tenía 20 o 18 años”, expresó.

Su hija permanece cerca durante la travesía y, según contó, incluso lo ayuda en las tareas que con el paso del tiempo se volvieron más difíciles, como subir al caballo. El vínculo entre ambos también se extiende fuera de la cabalgata. Martínez explicó que su hija trabaja con personas con discapacidad y que juntos desarrollan actividades vinculadas con la equinoterapia.

“Ella siempre está atenta y me ayuda”, dijo el presidente de la Asociación Gauchos Libres de Allen. Los caballos, en ese sentido, forman parte de una historia familiar que combina tradición, trabajo y acompañamiento.

Entre los jinetes de este año también viaja una presencia poco habitual para la cabalgata. El sacerdote Alexis Julio Oser, a cargo de la parroquia Santa Catalina de Allen, decidió sumarse por primera vez a la peregrinación a caballo.

“Esta es la primera vez que hago la peregrinación a caballo”, contó el sacerdote mientras avanzaba junto al grupo. La propuesta, sin embargo, tiene una historia previa: desde hace tres años Oser realiza la bendición de la cabalgata y en la edición anterior los peregrinos comenzaron a invitarlo para que se sumara al recorrido.

“Me dijeron: ‘Padre, el año que viene no se nos escapa, va con nosotros’. Entonces les dije: ‘Bueno, vamos a organizarnos. Si es de Dios, se dará’”, recordó. Esta vez, finalmente, el viaje se concretó.

El padre Alexis definió a Ceferino como “uno de los nuestros”

La devoción del párroco por Ceferino Namuncurá nació mucho antes de su llegada a Allen. El sacerdote nació y creció en Catriel, una localidad donde, según relató, la figura del joven beato forma parte de la vida cotidiana de muchas familias.

“Ceferino es nuestro. Y eso es muy lindo, porque uno que es de estas tierras patagónicas siente que es uno de los nuestros”, expresó.

Para el párroco de Santa Catalina, la vigencia de Ceferino también está vinculada con su capacidad para mirar la realidad de su pueblo. Oser recordó que, siendo apenas un niño, Ceferino observaba las dificultades que atravesaban las comunidades y buscó formarse para ayudar. “Creo que ese también es un mensaje para nosotros hoy”, sostuvo. “Cada uno puede preguntarse qué puede hacer desde su lugar”.

El sacerdote trasladó esa reflexión al presente. “El que es creyente, desde el Evangelio; y el que no lo es, siendo simplemente un hombre o una mujer de buena voluntad”, planteó. Y agregó: “Si todos tiramos para el mismo lado, vamos a avanzar como pueblo”.

La peregrinación, explicó, también representa un momento de introspección. “Peregrinar significa salir de la zona de confort para encontrarse con Dios”, señaló.

“Cada paso que uno da, cada tranco, en este caso con los caballos, puede ser una oración”, agregó Oser. Para el sacerdote, el recorrido físico también permite revisar el propio camino y encontrar nuevos sentidos en medio del viaje.

Este año, la llegada a Chimpay tendrá un significado especial. Se cumplen 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá y la localidad de Río Negro volverá a recibir a peregrinos de distintos puntos de la Patagonia y del país. La celebración tendrá como lema: “Con Ceferino y el Papa León, seamos artesanos de la paz y la humanización”.

“Vamos a pedirle también a Ceferino por los frutos de este tiempo y para que todos podamos sentirnos, más allá de las creencias o la religión de cada uno, artesanos de paz y de humanización”, expresó Alexis.

Chimpay prepara tres días de celebraciones por Ceferino Namuncurá

Las actividades comenzarán el viernes 28 a las 9 con la apertura del monumento y la bendición. A las 11 se celebrará una misa con bendición de niños y familias, mientras que a las 16 tendrá lugar la misa de recepción de los peregrinos. La primera jornada cerrará a las 20 con una vigilia de oración dedicada a la humanización y la paz.

El sábado 29 continuará con la apertura del monumento y una misa a las 11. Durante el día habrá bautismos, encuentros, espacios de reflexión y actividades destinadas especialmente a jóvenes.

La programación incluirá charlas sobre la conciencia y la dignidad humana frente al desafío de la inteligencia artificial y también sobre las adicciones. Por la noche se realizará una celebración y reflexión junto al fuego, además de una propuesta musical protagonizada por jóvenes.

El domingo 30 concentrará los principales actos de la peregrinación. La jornada comenzará a las 7 con la oración del amanecer junto a la Cruz del V Centenario y continuará a las 8 con la misa del peregrino.

A las 9 partirá la procesión desde la Cruz del V Centenario hacia el Parque Santuario. La misa central se celebrará a las 11 y luego se realizará la bendición y el envío misionero de los jóvenes.

Las actividades concluirán a las 16 con la misa de despedida de los peregrinos.

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