La Patagonia puso en marcha una obra energética que durante años estuvo pendiente y que ahora abre la posibilidad de destrabar miles de conexiones de gas natural en Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck participó este lunes en Chubut de la habilitación del Sistema Cordillerano-Patagónico repotenciado, una infraestructura que demandó más de $61.800 millones y permitirá ampliar el abastecimiento en Bariloche, El Bolsón, Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci. El desafío será convertir esa capacidad adicional en nuevas conexiones para las familias y los sectores productivos.

El acto se realizó en la planta compresora de Holdich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y autoridades de Camuzzi. Weretilneck aseguró que la obra permitirá superar las restricciones que durante años limitaron la incorporación de usuarios. La falta de capacidad había condicionado el acceso al servicio y frenado proyectos comerciales, turísticos e industriales en distintas localidades.

Sin embargo, la puesta en marcha no significa que todos los hogares tendrán gas de inmediato. Para aprovechar la mayor capacidad de transporte, todavía deben ejecutarse ampliaciones de redes y conexiones domiciliarias. En Bariloche, las obras incluyen el refuerzo de la zona este, que permitirá abastecer al nuevo edificio del Hospital Zonal Ramón Carrillo y generar capacidad para sumar hasta 6.500 usuarios. También se impulsan extensiones en distintos barrios.

En el resto de la provincia hay proyectos para llegar a 80 familias en El Bolsón, 45 en Pilcaniyeu, 40 en Comallo y 95 en Ingeniero Jacobacci. Las obras buscan responder a una demanda histórica en localidades donde el frío y la necesidad de calefacción convierten al gas en un servicio esencial. La disponibilidad también puede favorecer nuevas inversiones en hotelería, comercios y emprendimientos productivos.

La repotenciación incluyó mejoras en las plantas compresoras Alto Río Senguer y Gobernador Costa, la construcción de una nueva planta en Holdich y la conexión con el Gasoducto General San Martín. La inversión fue resultado de la articulación entre las provincias patagónicas, Camuzzi y el Gobierno nacional.

Ahora comienza otra etapa: que la mayor capacidad de transporte se traduzca en cañerías, conexiones y gas disponible en los hogares. Para las localidades cordilleranas y la Región Sur, el impacto concreto dependerá de que las ampliaciones anunciadas avancen y permitan atender a quienes llevan años esperando el servicio.