La política rionegrina se mueve en escenarios y con objetivos diferentes. Alberto Weretilneck concentra esfuerzos en Bariloche en alianza con el intendente Walter Cortés. En Viedma, María Emilia Soria continúa buscando la unidad peronista, después del el acto del 17 de octubre que estuvo lejos de mostrar una convocatoria multitudinaria. Participó del acto de reconocimiento a Miguel Ángel Pichetto y tuvo que aceptar que el histórico dirigente posicionara a Silvina García Larraburu en la conversación. Otro que se volvió a mostrar cerca fue el vicegobernador Pedro Pesatti. Pero como decía el General, "a única verdad es la realidad".

Weretilneck sabe que Bariloche no es una elección más. A una semana de la votación de convencionales, el gobernador multiplicó su presencia política en la ciudad andina. Hubo ministros, reuniones con más de cien asociaciones civiles por el lanzamiento de Al Día RN, anuncios de gas para el Ramón Carrillo y 6.600 usuarios, el compromiso de terminar las 155 viviendas del Procrear que Nación dejó inconclusas y hasta una entrega de escrituras con acto incluido. Para una elección que podría presentarse como un trámite municipal, la agenda tiene demasiada actividad como para pasar inadvertida.

El gobernador no juega solamente por una Carta Orgánica. También busca un resultado que fortalezca su posición y le permita ordenar los próximos movimientos de cara a 2027. La decisión de respaldar a Walter Cortés y cederle espacios en la lista de Estamos Haciendo Bariloche muestra que entendió una limitación: Juntos Somos Río Negro no alcanza por sí solo para disputar la ciudad con más votantes de la provincia. La fecha podría ser en marzo, aunque no hay una definición oficial. Bariloche, por eso, importa más de lo que algunos discursos quieren admitir.

Pero la alianza también tiene sus costos. Además de los constantes idas y vueltas de Cortés, en el armado aparecieron personajes difíciles de justificar y menor de defender. En el sexto lugar de la lista aparece Adrián Grau, cuestionado por publicaciones en Facebook, con elogios a Videla y referencias a que el dictador no habría terminado su trabajo. La APDH y varios partidos presentaron una denuncia penal y será la Justicia la que determine si existe delito. Pero la discusión política es otra: qué representación se elige y qué antecedentes se está dispuesto a tolerar para sostener una alianza. El intendente habló de un hackeo. La cuenta del candidato fue cerrada después. Weretilneck no tiene por qué responder por cada integrante de una lista aliada, pero su respaldo político tampoco lo deja al margen de las preguntas incómodas.

En el otro extremo de la provincia, Soria habló por primera vez de lo que siente el Día de la Madre, pero rápidamente volvió al objetivo de juntar las piezas del peronismo. La intendenta de Roca aparece en actos, conversa con dirigentes, no se enoja con nadie y tantea posibles aliados. Su objetivo es construir una candidatura provincial con respaldo suficiente para disputar la gobernación. El problema no es que no busque la unidad. Es que todavía no puede mostrarla como una realidad política. El acto del Día de la Lealtad en Lamarque, lejos de convertirse en una demostración multitudinaria, dejó una convocatoria que no alcanzó para exhibir a todo el peronismo detrás de una misma conducción. Un acto en el que se notaron mucho las ausencias. Para una dirigente que necesita sumar sectores, la postal fue una advertencia: hay mucho trabajo por delante.

La escena de Viedma dejó otra señal. Soria participó del acto en el que Miguel Ángel Pichetto recibió el reconocimiento Honoris Causa. El dirigente, que construyó gran parte de su trayectoria política en Río Negro pero hoy tiene su actividad concentrada en la escena nacional, pidió un gran frente contra Javier Milei, habló del financiamiento universitario y advirtió sobre riesgos para la vida democrática. Sobre la política provincial se mostró distante, aunque expresó una valoración favorable de Soria, también de la gestion del gobernador Weretilneck al intentar cambiar la matriz económica de la provincia. No anunció un regreso al armado rionegrino ni fijó condiciones para una alianza. Sin embargo, mencionó expresamente a Silvina García Larraburu, una dirigente de Bariloche con la que el entorno de Soria mantiene diferencias políticas. La referencia no alcanza para atribuirle una jugada concertada, pero sí deja una pregunta para la intendenta: ¿qué lugar tendrán quienes no forman parte de su círculo más cercano de la familia roquense?

Pedro Pesatti también sigue siendo una incógnita. Soria se reunió con el vicegobernador por segunda vez en la misma semana. El actual vicegobernador mantiene diferencias políticas con Weretilneck y desde el Frente Renovador se impulsa su nombre para la gobernación. Pero todavía no está definido si terminará acompañando a Soria o si sostendrá una alternativa propia. Dos encuentros sin fotos muestran que hay conversaciones, no que exista una alianza cerrada. En una negociación de este tipo, cada dirigente busca preservar su margen de decisión y asegurarse un lugar en el armado. La intendenta roquense necesita ampliar su base; Pesatti, por ahora, conserva espacio para negociar.

El domingo que viene, Bariloche pondrá a prueba algo más que una alianza municipal. Para Weretilneck, será una medida de su capacidad para ordenar el juego político y sostener a Cortés en una ciudad donde Juntos Somos Río Negro necesita aliados para competir. Para Soria, será otra señal de lo que todavía le falta construir: un peronismo que hoy llega dividido y que no se reúne detrás de su figura por el solo hecho de que ella reclame unidad. Mientras el cipoleño juega con las cartas que tiene, la roquense sigue buscando las que le faltan.